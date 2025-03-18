Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Снять проклятие
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Как отправить ребенка в летний лагерь
«Лёгкая кухня» Классические блины
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
самозапрет на получение кредита
Эхо несостоявшегося теракта
Александр Савенко Публикаций: 342
18.03.2025 17:410 «Гонки по вертикали»: Кто виноват, кому выгодно и что делать бедному партийцу? 11.03.2025 17:140 «Гонки по вертикали»: 40 лет спустя, отставка Салия и левые тезисы 04.03.2025 17:010 «Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025 25.02.2025 16:420 «Гонки по вертикали»: 3 года СВО, джокер Трамп и мир вверх тормашками 04.02.2025 13:330 «Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 17.03.2025 22:186 Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги  13.03.2025 21:464 Жилой комплекс премиум-класса «Великий берег» возведут в Пскове 16.03.2025 15:200 Концерт Олега Митяева отменили в Пскове 12.03.2025 08:004 Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты 16.03.2025 17:570 Полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя Skoda Fabia в ДТП на трассе Петербург - Псков
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: Кто виноват, кому выгодно и что делать бедному партийцу?

18.03.2025 17:41|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

«А ты кто такой? Давай до свидания!» Псковские коммунисты провели чистку в руководстве обкома. Если кто-то ожидал, что попрут из секретарей оскандалившихся, то нет — наоборот, разжаловали их оппонентов. Задаемся вопросом: почему так произошло — и кому это выгодно?
Есть ли у вас план, господа единороссы? Партия власти на старте предвыборной кампании — как к ней готовится псковское региональное отделение, где надо подстелить соломки и что там с рейтингами?
Каковы ваши доказательства? Уголовное дело в отношении зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, направлено в суд.

В субботу в Пскове прошли выборы руководства областного отделения коммунистической партии. Если кто-то полагает, что там, у местных зюгановцев — болото, предсказуемость и такое же как в большинстве других партий отсутствие борьбы за лидерство, то спешу вас разуверить. Там по-другому: внутрипартийная конкуренция, деление на группы и борьба за власть. Причем, всё это уже наблюдается давно. Как знают наши постоянные слушатели и читатели ПЛН, мы за последние годы неоднократно обращались к теме противостояния, внутрипартийных разборок, разброда и шатаний в рядах коммунистов. Тем более, что они сами раз за разом подкидывали громкие поводы. То у них вырывалось наружу противоборство «старой гвардии», ориентированной прежде всего на экс-депутата Госдумы Владимира Никитина, с условной радикальной группой во главе с секретарем обкома Дмитрием Михайловым. То отодвигали молодого и перспективного коммуниста — регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева. То громко хлопнув дверью уходил ветеран партии, один из ее столпов, бывший замгубернатора и экс-вице-спикер областного Собрания депутатов Анатолий Копосов. То старые большевики клеймили позором партийную молодежь — напомню, как в прошлом году Геннадий Бубнов и другие жестко критиковали того же Михайлова, называли позорищем его поведение и в целом позицию фракции компартии в областном Собрании депутатов при рассмотрении вопроса о деятельности ОЭЗ «Моглино» и последующие просьбы товарища Михайлова о трудоустройстве в эту компанию, то есть фактически продажу позиции за возможное трудоустройство.

- Это просто какой-то позор (из фильма «Собачье сердце»)

А еще раньше, так сказать, идейные коммунисты негодовали из-за скандала вокруг липового диплома первого секретаря псковского горкома Александра Баева, выдвинутого на губернаторскую кампанию. Скандалец был громкий, партия понесла ощутимые репутационные потери и была вынуждена в последний момент менять своего кандидата.

С учетом всего этого многим перед отчетно-выборными мероприятиями казалось: 15 марта дадут этим товарищам жесткую партийную оценку и попрут их с руководящих постов.

Это как минимум, а как максимум — могут еще и поставить вопрос о соответствии занимаемой должности первого секретаря обкома Петра Алексеенко, который когда-то получил пост персека как компромиссная фигура, а теперь уже стал членом одной из групп. Ну как же, рассуждали оппоненты: это же при нем всё происходит? Надо отвечать! Вот такие были ожидания у некоторых — масла в огонь подливала позиция Центрального комитета партии, который вроде как собирался взять процесс подготовки выборов в Пскове под свой контроль и обеспечить всем группам равные условия.

Однако вышло иначе. Ничего из описанного не произошло. Вначале стало понятно, что партийное руководство из Москвы, хоть и приняло решение поучаствовать в процессе, особо не вмешивается, видимо в отсутствие ярких лидеров в обкоме исходя из принципа «Коней на переправе не меняют» и предоставляя местному руководству возможность пролонгировать полномочия.

- Сама, сама, сама (из фильма «Вокзал для двоих»)

Короче, перед днем партийной конференции стало понятно, что ситуация находится под контролем первых лиц обкома — группы Алексеенко-Михайлова.

С другой стороны, в атаку пошел первый секретарь Псковского райкома Михаил Вяткин. Накануне партконференции он выдвинул ряд обвинений против «старших товарищей». И это были конкретные и жесткие обвинения — такие, как:

- Значительное сокращение численности членов КПРФ в Псковской области (более 20% за 4 года).

- Полный отказ от протестной деятельности. Проведение митингов, на которые собирается менее 20 человек, из-за чего коммунисты становятся посмешищем в СМИ и в глазах политических оппонентов.

- Отсутствие взаимодействия с профсоюзами и общественными организациями.

- Фактическая узурпация власти в псковском обкоме товарищами Алексеенко, Михайловым и Баевым.

- Репутационные потери КПРФ из-за регулярных конфузов, в которые попадают первые лица псковского обкома. Бездействие в подобных ситуациях руководства обкома и лично П.Алексеенко.

- Отсутствие законодательных инициатив со стороны депутатов КПРФ в Псковском областном Собрании. Безыдейные выступления депутатов партийной фракции.

- Соглашательство с «партией власти» при голосовании по значимым для региона вопросам. Зависимость от власти при выборе кандидатов от КПРФ для участия в выборах.

Вот такой набор обвинений. В иной ситуации этого хватило бы, наверное, для вынесения руководству обкома вотума недоверия. Но у коммунистов всё по-другому.

Верхушка обкома удержала посты, обновила состав руководящих органов, выведя оттуда оппонентов и несогласных — самый наглядный пример: смещение Александра Ножки с поста секретаря обкома и низведение его до, по сути, рядовых членов — то же самое касается Вяткина, который после конференции объявил о сложении полномочий первого секретаря псковского горкома.

Анализируя произошедшее в обкоме, задаемся вопросом, кому это выгодно?

Во-первых, естественно, группе Алексеенко-Михайлова-Баева, которые сохранили позиции в партии, а это же не просто пост в руководстве — это мандаты депутатов от КПРФ, должности, деньги и так далее.

Во-вторых, происходящее в обкоме выгодно региональной власти — такая, не представляющая никакой угрозы, занимающая соглашательскую позицию, не способная дать бой на выборах компартия очень устраивает Дом Советов. О подобной оппозиции власть может только мечтать.

Теперь о «Единой России». У партии власти начинается традиционное предварительное голосование. О задачах этого этапа партийной работы на прошлой неделе в эфире «ПЛН FM» рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

«В 2025 году у нас в половине районов будут проводиться выборы. Они связаны с тем, что районы переходят на новую систему управления муниципалитетами. Появляется новая система, муниципальные округа, в которых должны выбрать окружных депутатов. В последующем будут выборы уже непосредственно главы округа через голосование этих самых депутатов. Для нас это ответственно, мы сейчас готовимся к праймериз, принимаем заявки. В мае пройдет предварительное голосование, будут выдвинуты наши депутаты. В 11 районах сейчас проходит такая подготовка», – сказал Александр Козловский и уточнил, что в некоторых округах могут сменить руководителей муниципалитета. «Давайте без примеров, потому что решение принимает губернатор, правительство области, они взаимодействуют друг с другом. Позицию партии мы в любом случае обозначим, когда вопрос встанет. На сегодняшний день таких вопросов не поднималось», – добавил депутат.

Напомню, в этом году пройдут муниципальные выборы в тех районах, которые стали участниками заключительного третьего этапа реформы МСУ. Как считают эксперты, особых угроз для партии власти эти избирательные кампании не представляют — однако есть районы, где возможны разного рода неожиданности. Это прежде всего Гдовский район, в котором традиционно сильна оппозиция и, напомню, в прошлом году здесь поначалу поставили шлагбаум на пути муниципальной реформы. Также обращаем внимание на Островский район — большой, сложный, где у власти есть недоброжелатели) и в Подпсковье. Стратегически важный, привлекательный со многих точек зрения Псковский район традиционно привлекает внимание многих политических и бизнес-групп. Наверняка и в 2025-м на выборах здесь будет достаточно жарко.

- Ты как здесь оказался?

- Стреляли! (из фильма «Белое солнце пустыни»)

В целом муниципальная кампания охватывает чуть ли не половину районов, которые становятся округами — это для партии власти, всегда ориентированной на получение максимального количества мандатов, будет серьезная нагрузка. Причем, решать поставленные задачи предстоит в условиях, когда ресурсы достаточно ограничены, в том числе финансовые и кадровые. А впереди выборы 2026 года — депутатов Госдумы, а в нашем регионе еще и областного Собрания. Подготовка к парламентской кампании в «Единой России» уже стартовала.

По сведениям ПЛН, региональные отделения партии уже подают в Москву в центральные органы ЕР списки потенциальных кандидатов.

Параллельно проводятся консультации в области. По нашей информации, действующий депутат —лидер псковских единороссов Александр Козловский на уровне региона получил поддержку команды губернатора Михаила Ведерникова. Так или иначе, впереди длительный процесс, подготовка к важнейшей избирательной кампании и решение проблем, которых у единороссов немало — от просевшего за последние месяцы рейтинга (в общероссийских масштабах) до вызовов и угроз, которые могут стать актуальными только в будущем. Подробнее их обсудим в ближайшее время в материале на сайте Псковской Ленты Новостей. Следите за публикациями - и не пропустите!

Напоследок о псковских яблочниках. Они не смогли добиться проведения референдума по вопросам прямых выборов главы и сохранения сельских администраций в Гдовском районе. При этом инициаторы проведения такого референдума продолжают обжаловать отказ в судах. В целом яблочники, выступающие против муниципальной реформы, напирают на то, что принятый Госдумой федеральный закон о местном самоуправлении оставляет регионам возможность самим выбирать модель организации МСУ. По сообщениям СМИ, 18 субъектов Федерации не собираются переходить на одноуровневую модель, а в Псковская область, как известно, уже фактически провела реформу, против которой с самого начала выступали яблочники.

Тем временем получило развитие «дело зампредседателя партии Льва Шлосберга*». Напомню, он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, при этом свою вину не признает. Следственными органами завершено расследование этого уголовного дела, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. С учетом статистики (а оправдательных приговоров у нас менее процента) ждать оправдания в этих условиях не приходится. Относительно наказания высказываются различные предположения — многие надеются, что история закончится штрафом.  При этом яблочник получит судимость и, соответственно, еще больше будет ограничен в правах.

В любом случае, будем следить за развитием этого сюжета и за другими процессами общественно-политической жизни. Уже сегодня ждем новостей на темы внешней политики — я про ранее анонсированный разговор президентов России и Соединенных Штатов Америки. Как убедили события последних дней, все тут за мир или хотя бы за тридцатидневное перемирие, но, как было сказано, есть нюансы. На этом у меня всё. Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи в следующий вторник. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного отделения КПРФ

* Лев Шлосберг внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск?
В опросе приняло участие 82 человека
18.03.2025, 18:040 Суд рассмотрит вопрос о невнесении в ЕГРН нового строения вблизи псковского театра 18.03.2025, 17:560 «Гонки по вертикали»: Кто виноват, кому выгодно и что делать бедному партийцу? ВИДЕО 18.03.2025, 17:560 В Госдуме допустили увеличение налогов 18.03.2025, 17:530 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 марта
18.03.2025, 17:530 93% лесов Псковской области охвачены системой «Лесохранитель» 18.03.2025, 17:430 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: О политике запретов и практике доносительства 18.03.2025, 17:410 «Гонки по вертикали»: Кто виноват, кому выгодно и что делать бедному партийцу? 18.03.2025, 17:400 «Кузница»: Гибель людей на водных объектах — трагедия безрассудства. ВИДЕО
18.03.2025, 17:380 Памятник князю Довмонту в Пскове хотят разместить вблизи «Трактира 903» 18.03.2025, 17:270 Работники «СитиИнвестГрупп» продолжают очищать тротуары и остановки Пскова от снега 18.03.2025, 17:080 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 19 марта 18.03.2025, 17:030 Т1 Иннотех разработал LLM-агент для анализа цен в закупках
18.03.2025, 17:000 Автопробег ко Дню присоединения Крыма стартует в Пскове 18.03.2025, 16:510 Партию куриных бедер и печени не пропустили через границу в Псковской области 18.03.2025, 16:450 В Писковской школе Псковского района прошли антинаркотические лекции 18.03.2025, 16:370 Великолукские бойцы ММА заняли второе место на чемпионате и первенстве СЗФО
18.03.2025, 16:310 Сергей Вострецов выразил обеспокоенность качеством подготовки медиков 18.03.2025, 16:200 «Беседка»: О завершении реконструкции «Октября» и других проектах СК «Развитие». ВИДЕО 18.03.2025, 16:180 Умер отец Филиппа Киркорова 18.03.2025, 15:590 69 классов закрыты на карантин в Псковской области
18.03.2025, 15:580 «Экогрупп» проинструктирует водителей по маневрированию во дворах для исключения повреждения зеленых зон и контейнерных площадок 18.03.2025, 15:500 Мурашко рассказал о проблеме из-за отказа сотрудников уходить на больничный 18.03.2025, 15:480 Укрепление рубля привело к росту спроса у псковичей на заграничные поездки — аналитики 18.03.2025, 15:440 Более 100 случаев гриппа выявили за неделю в Псковской области
18.03.2025, 15:410 Путин назначил председателя Стругокрасненского районного суда 18.03.2025, 15:400 Сергей Лаврухин: Водолазы работали на износ 18.03.2025, 15:310 17-летняя девушка без прав управляла автомашиной, попавшей в ДТП в Пскове 18.03.2025, 15:250 ГАИ призывает псковских водителей и пешеходов к особой бдительности из-за плохой погоды
18.03.2025, 15:240 Псковские лицеисты примерили на себя роли музейщиков из Пушкинского заповедника 18.03.2025, 15:230 Дмитрий Барабанов вручил медаль к 80-летию Победы бывшей узнице концлагеря Алевтине Васильевой 18.03.2025, 15:140 Пропавшего в Пскове молодого человека в чёрной одежде нашли живым 18.03.2025, 15:070 Прогулка под контролем
18.03.2025, 15:060 Корпоративное хранилище данных «Уральских авиалиний» будет «русифицировано» 18.03.2025, 15:050 Бастрыкин взял на контроль вопрос о необеспечении ребенка-инвалида в Пскове лекарствами 18.03.2025, 14:570 Конституционный суд удовлетворил жалобу псковского «Яблока» 18.03.2025, 14:470 Неделя детской и юношеской книги пройдет в Пскове
18.03.2025, 14:460 Более 30 рыбаков удалось спасти от гибели в Псковской области — МЧС 18.03.2025, 14:350 Росгвардия и духовенство провели в Пскове встречу в преддверии Дня войск национальной гвардии 18.03.2025, 14:300 Бассейн на Fjord Plaza и йети: псковский фотограф продолжает эксперименты с городскими пейзажами 18.03.2025, 14:190 Директор СК «Развитие»: Власти всегда находятся в диалоге в части финансирования
18.03.2025, 14:090 Профильный комитет СФ не поддержал законопроект об умерщвлении животных в приютах 18.03.2025, 14:090 Пенсионерка из Гдовского района подозревается в фиктивной регистрации иностранцев 18.03.2025, 13:570 Гололедицу прогнозируют в Псковской области 19 марта 18.03.2025, 13:490 Котяков призвал подготовить 7 млн специалистов со средним профобразованием
18.03.2025, 13:370 Отец и сын погибли на зимней рыбалке в Псковской области 18.03.2025, 13:350 Желающий служить по контракту пскович «победил» гепатит С за три месяца 18.03.2025, 13:280 Бесплатно пройти флюорографическое обследование псковичи смогут в День борьбы с туберкулезом 18.03.2025, 13:250 Новая школа в Пыталовском районе готова на 95%
18.03.2025, 13:190 Нетрезвого мужчину на мотоблоке остановили в Новосокольниках 18.03.2025, 13:160 Граффити с рекламой наркотиков размером более 5 метров закрасили в Пскове 18.03.2025, 13:090 РПЦ предлагает запретить регистрацию детей в соцсетях, где нет фильтрации контента 18.03.2025, 13:070 Определены сроки весенней охоты в Псковской области
18.03.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Гибель людей на водных объектах — трагедия безрассудства 18.03.2025, 13:020 Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям 18.03.2025, 13:020 Продлен прием заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты. Первый сезон» 18.03.2025, 13:000 Псковича наказали за поднятую «закладку» в СНТ «Пристань-1»
18.03.2025, 12:540 Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах 18.03.2025, 12:530 Концерт «Русская сказка» дадут в псковской филармонии 18 марта 18.03.2025, 12:480 Автоледи из Локни оплатила 250 штрафов после ареста телефона 18.03.2025, 12:430 Выставочное пространство в обновленном здании «Октября» в Пскове запустят в апреле
18.03.2025, 12:412 Спящая красавица 18.03.2025, 12:330 Новый механизм исключения памятников из реестра обсудят в региональном парламенте 18.03.2025, 12:311 Соревнования по ликвидации последствий ДТП пройдут в Пскове 18.03.2025, 12:240 Третьеклассница умерла в Подмосковье после двухнедельного кашля
18.03.2025, 12:210 Проект реконструкции «Октября» в Пскове жил своей жизнью и постоянно дополнялся — подрядчик 18.03.2025, 12:100 Детям мигрантов достаточно будет знать русский на «тройку» — Рособрнадзор 18.03.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о завершении реконструкции «Октября» и других проектах СК «Развитие» 18.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 марта
18.03.2025, 11:580 Губернатор показал знаковые для псковичей станции московского метро 18.03.2025, 11:560 На заседании исполкома ФНПР Игоря Иванова рекомендовали переизбрать лидером Псковского облсовпрофа  18.03.2025, 11:520 Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным 18.03.2025, 11:420 Выставка «Женщины в реставрации» откроется в Пскове 25 марта
18.03.2025, 11:300 Минфин подготовит предложения по большой приватизации 18.03.2025, 11:160 Великолучанин наказан за кражу денег со счета бывшей жены 18.03.2025, 11:080 Более 4 тысяч пассажиров перевезли по железной дороге между Псковской областью и белорусской Алёщей 18.03.2025, 11:030 «Кузница»: Гибель людей на водных объектах — трагедия безрассудства
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru