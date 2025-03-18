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«Гонки по вертикали»: Кто виноват, кому выгодно и что делать бедному партийцу?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

«А ты кто такой? Давай до свидания!» Псковские коммунисты провели чистку в руководстве обкома. Если кто-то ожидал, что попрут из секретарей оскандалившихся, то нет — наоборот, разжаловали их оппонентов. Задаемся вопросом: почему так произошло — и кому это выгодно?

Есть ли у вас план, господа единороссы? Партия власти на старте предвыборной кампании — как к ней готовится псковское региональное отделение, где надо подстелить соломки и что там с рейтингами?

Каковы ваши доказательства? Уголовное дело в отношении зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, направлено в суд.

В субботу в Пскове прошли выборы руководства областного отделения коммунистической партии. Если кто-то полагает, что там, у местных зюгановцев — болото, предсказуемость и такое же как в большинстве других партий отсутствие борьбы за лидерство, то спешу вас разуверить. Там по-другому: внутрипартийная конкуренция, деление на группы и борьба за власть. Причем, всё это уже наблюдается давно. Как знают наши постоянные слушатели и читатели ПЛН, мы за последние годы неоднократно обращались к теме противостояния, внутрипартийных разборок, разброда и шатаний в рядах коммунистов. Тем более, что они сами раз за разом подкидывали громкие поводы. То у них вырывалось наружу противоборство «старой гвардии», ориентированной прежде всего на экс-депутата Госдумы Владимира Никитина, с условной радикальной группой во главе с секретарем обкома Дмитрием Михайловым. То отодвигали молодого и перспективного коммуниста — регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева. То громко хлопнув дверью уходил ветеран партии, один из ее столпов, бывший замгубернатора и экс-вице-спикер областного Собрания депутатов Анатолий Копосов. То старые большевики клеймили позором партийную молодежь — напомню, как в прошлом году Геннадий Бубнов и другие жестко критиковали того же Михайлова, называли позорищем его поведение и в целом позицию фракции компартии в областном Собрании депутатов при рассмотрении вопроса о деятельности ОЭЗ «Моглино» и последующие просьбы товарища Михайлова о трудоустройстве в эту компанию, то есть фактически продажу позиции за возможное трудоустройство.

- Это просто какой-то позор (из фильма «Собачье сердце»)

А еще раньше, так сказать, идейные коммунисты негодовали из-за скандала вокруг липового диплома первого секретаря псковского горкома Александра Баева, выдвинутого на губернаторскую кампанию. Скандалец был громкий, партия понесла ощутимые репутационные потери и была вынуждена в последний момент менять своего кандидата.

С учетом всего этого многим перед отчетно-выборными мероприятиями казалось: 15 марта дадут этим товарищам жесткую партийную оценку и попрут их с руководящих постов.

Это как минимум, а как максимум — могут еще и поставить вопрос о соответствии занимаемой должности первого секретаря обкома Петра Алексеенко, который когда-то получил пост персека как компромиссная фигура, а теперь уже стал членом одной из групп. Ну как же, рассуждали оппоненты: это же при нем всё происходит? Надо отвечать! Вот такие были ожидания у некоторых — масла в огонь подливала позиция Центрального комитета партии, который вроде как собирался взять процесс подготовки выборов в Пскове под свой контроль и обеспечить всем группам равные условия.

Однако вышло иначе. Ничего из описанного не произошло. Вначале стало понятно, что партийное руководство из Москвы, хоть и приняло решение поучаствовать в процессе, особо не вмешивается, видимо в отсутствие ярких лидеров в обкоме исходя из принципа «Коней на переправе не меняют» и предоставляя местному руководству возможность пролонгировать полномочия.

- Сама, сама, сама (из фильма «Вокзал для двоих»)

Короче, перед днем партийной конференции стало понятно, что ситуация находится под контролем первых лиц обкома — группы Алексеенко-Михайлова.

С другой стороны, в атаку пошел первый секретарь Псковского райкома Михаил Вяткин. Накануне партконференции он выдвинул ряд обвинений против «старших товарищей». И это были конкретные и жесткие обвинения — такие, как:

- Значительное сокращение численности членов КПРФ в Псковской области (более 20% за 4 года).

- Полный отказ от протестной деятельности. Проведение митингов, на которые собирается менее 20 человек, из-за чего коммунисты становятся посмешищем в СМИ и в глазах политических оппонентов.

- Отсутствие взаимодействия с профсоюзами и общественными организациями.

- Фактическая узурпация власти в псковском обкоме товарищами Алексеенко, Михайловым и Баевым.

- Репутационные потери КПРФ из-за регулярных конфузов, в которые попадают первые лица псковского обкома. Бездействие в подобных ситуациях руководства обкома и лично П.Алексеенко.

- Отсутствие законодательных инициатив со стороны депутатов КПРФ в Псковском областном Собрании. Безыдейные выступления депутатов партийной фракции.

- Соглашательство с «партией власти» при голосовании по значимым для региона вопросам. Зависимость от власти при выборе кандидатов от КПРФ для участия в выборах.

Вот такой набор обвинений. В иной ситуации этого хватило бы, наверное, для вынесения руководству обкома вотума недоверия. Но у коммунистов всё по-другому.

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Верхушка обкома удержала посты, обновила состав руководящих органов, выведя оттуда оппонентов и несогласных — самый наглядный пример: смещение Александра Ножки с поста секретаря обкома и низведение его до, по сути, рядовых членов — то же самое касается Вяткина, который после конференции объявил о сложении полномочий первого секретаря псковского горкома.

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Анализируя произошедшее в обкоме, задаемся вопросом, кому это выгодно?

Во-первых, естественно, группе Алексеенко-Михайлова-Баева, которые сохранили позиции в партии, а это же не просто пост в руководстве — это мандаты депутатов от КПРФ, должности, деньги и так далее.

Во-вторых, происходящее в обкоме выгодно региональной власти — такая, не представляющая никакой угрозы, занимающая соглашательскую позицию, не способная дать бой на выборах компартия очень устраивает Дом Советов. О подобной оппозиции власть может только мечтать.

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Теперь о «Единой России». У партии власти начинается традиционное предварительное голосование. О задачах этого этапа партийной работы на прошлой неделе в эфире «ПЛН FM» рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

«В 2025 году у нас в половине районов будут проводиться выборы. Они связаны с тем, что районы переходят на новую систему управления муниципалитетами. Появляется новая система, муниципальные округа, в которых должны выбрать окружных депутатов. В последующем будут выборы уже непосредственно главы округа через голосование этих самых депутатов. Для нас это ответственно, мы сейчас готовимся к праймериз, принимаем заявки. В мае пройдет предварительное голосование, будут выдвинуты наши депутаты. В 11 районах сейчас проходит такая подготовка», – сказал Александр Козловский и уточнил, что в некоторых округах могут сменить руководителей муниципалитета. «Давайте без примеров, потому что решение принимает губернатор, правительство области, они взаимодействуют друг с другом. Позицию партии мы в любом случае обозначим, когда вопрос встанет. На сегодняшний день таких вопросов не поднималось», – добавил депутат.

Напомню, в этом году пройдут муниципальные выборы в тех районах, которые стали участниками заключительного третьего этапа реформы МСУ. Как считают эксперты, особых угроз для партии власти эти избирательные кампании не представляют — однако есть районы, где возможны разного рода неожиданности. Это прежде всего Гдовский район, в котором традиционно сильна оппозиция и, напомню, в прошлом году здесь поначалу поставили шлагбаум на пути муниципальной реформы. Также обращаем внимание на Островский район — большой, сложный, где у власти есть недоброжелатели) и в Подпсковье. Стратегически важный, привлекательный со многих точек зрения Псковский район традиционно привлекает внимание многих политических и бизнес-групп. Наверняка и в 2025-м на выборах здесь будет достаточно жарко.

- Ты как здесь оказался?

- Стреляли! (из фильма «Белое солнце пустыни»)

В целом муниципальная кампания охватывает чуть ли не половину районов, которые становятся округами — это для партии власти, всегда ориентированной на получение максимального количества мандатов, будет серьезная нагрузка. Причем, решать поставленные задачи предстоит в условиях, когда ресурсы достаточно ограничены, в том числе финансовые и кадровые. А впереди выборы 2026 года — депутатов Госдумы, а в нашем регионе еще и областного Собрания. Подготовка к парламентской кампании в «Единой России» уже стартовала.

По сведениям ПЛН, региональные отделения партии уже подают в Москву в центральные органы ЕР списки потенциальных кандидатов.

Параллельно проводятся консультации в области. По нашей информации, действующий депутат —лидер псковских единороссов Александр Козловский на уровне региона получил поддержку команды губернатора Михаила Ведерникова. Так или иначе, впереди длительный процесс, подготовка к важнейшей избирательной кампании и решение проблем, которых у единороссов немало — от просевшего за последние месяцы рейтинга (в общероссийских масштабах) до вызовов и угроз, которые могут стать актуальными только в будущем. Подробнее их обсудим в ближайшее время в материале на сайте Псковской Ленты Новостей. Следите за публикациями - и не пропустите!

Напоследок о псковских яблочниках. Они не смогли добиться проведения референдума по вопросам прямых выборов главы и сохранения сельских администраций в Гдовском районе. При этом инициаторы проведения такого референдума продолжают обжаловать отказ в судах. В целом яблочники, выступающие против муниципальной реформы, напирают на то, что принятый Госдумой федеральный закон о местном самоуправлении оставляет регионам возможность самим выбирать модель организации МСУ. По сообщениям СМИ, 18 субъектов Федерации не собираются переходить на одноуровневую модель, а в Псковская область, как известно, уже фактически провела реформу, против которой с самого начала выступали яблочники.

Тем временем получило развитие «дело зампредседателя партии Льва Шлосберга*». Напомню, он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, при этом свою вину не признает. Следственными органами завершено расследование этого уголовного дела, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. С учетом статистики (а оправдательных приговоров у нас менее процента) ждать оправдания в этих условиях не приходится. Относительно наказания высказываются различные предположения — многие надеются, что история закончится штрафом. При этом яблочник получит судимость и, соответственно, еще больше будет ограничен в правах.

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В любом случае, будем следить за развитием этого сюжета и за другими процессами общественно-политической жизни. Уже сегодня ждем новостей на темы внешней политики — я про ранее анонсированный разговор президентов России и Соединенных Штатов Америки. Как убедили события последних дней, все тут за мир или хотя бы за тридцатидневное перемирие, но, как было сказано, есть нюансы. На этом у меня всё. Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи в следующий вторник. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного отделения КПРФ

* Лев Шлосберг внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов