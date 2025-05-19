Политика

Игорь Сопов человек влиятельный на федеральном уровне — директор ВЦИОМ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов имеет влияние и известность на федеральном уровне. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Повод моего приезда в Псков — это Третий форум территориальных избирательных комиссий. Игорь Сопов, председатель облизбиркома, человек влиятельный на федеральном уровне. Не случайно Элла Памфилова, председатель Центризбиркома России, сегодня здесь. Она, кстати, выступая на пленарной сессии, сказала, что Игорь очень активный парень, ищущий, часто выдвигает инициативы интересные, которые потом на федеральном уровне прорастают и становятся законопроектами», — сказал Валерий Федоров.

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Он добавил, что Псковская область с электоральной точки зрения не очень большой регион, но активный и интересный.

«Это пример того, как не место красит человека, а человек красит место. Мы с Игорем давно знакомы. Он человек вдумчивый, интересный, развивающийся, креативный, изобретательный», – уточнил генеральный директор ВЦИОМ.

Сам Валерий Федоров прибыл на форум ТИК, чтобы рассказать об общественном мнении о выборной системе, о степени людского доверия к ней, претензиях, требованиях и ожиданиях.

«Я выступил на форуме с небольшим мастер-классом минут на сорок. С учетом того, что я когда-то заканчивал отделение политологии Московского государственного университета, а выборы в демократической системе - это главный источник легитимности для любого политика, конечно, это не может мне быть неинтересно», – заключил он.

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22-23 мая в Пскове проходит III Форум территориальных избирательных комиссий. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.