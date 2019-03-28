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Блоги / Константин Калиниченко

Разум и чувства

28.03.2019 18:51|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

Самые странные люди - критики. Я совершенно не понимаю, как у них устроены мозги. Какой-то умник прочитал одну мою книжку и обозвал меня «королем ужасов». За всю свою жизнь я не написал ни одного «ужаса». Я писал классический саспенс, фэнтези… да я даже про бейсбол написал книгу… Но эти черти вбили в голову – «король ужасов». Не понимаю, чем вытравить эту дурь…

С.Кинг

Много интересного происходит на наших глазах, но актуальнее всего все же стоит сегодня вопрос строительства завода «Титан-Полимер». Мы, вероятно, эту тему будем обсуждать плотно и долго. Лично на моей памяти подобное впервые, когда сюжет в целом и в частностях выходит за рамки рутинных процедур бумажных согласований внутри высоких кабинетов. Сегодня ситуация напоминает неожиданно разгоревшийся пожар, в который одна из сторон старательно подбрасывает дрова, а другая пробует как-то потушить.

Да вот беда - опыта в деле пожаротушения не имеет, а потому периодически путает воду с керосином.

Но наш разговор не об этом. На данный момент страсти накалены до предела. Противники «Титан-Полимера», похоже, готовы идти до конца, руководствуясь одной лишь идеей не допустить строительства завода. В свою очередь, руководство группы компаний «Титан» пробует как-то подступиться к псковичам. Но, во-первых, времени много упущено, а, во-вторых, эти робкие попытки пока, очевидно, цели не достигают.

Давайте же мы попробуем отбросить эмоции, перестанем видеть окружающий мир в черно-белом цвете и посмотрим на ситуацию максимально непредвзято. Другими словами, попробуем быть ни «за Титан», ни «против Титана».

Я стараюсь оценить развитие сюжета с позиции стороннего наблюдателя, абстрагируясь от крайностей. Позиция «убирайтесь с вашей химией, нам здесь жить» столь же плоха и безосновательна, как и «вы ни черта не смыслите в химии и не хотите развития региона». Более того - обе позиции глубоко ущербны с точки зрения формальной логики и здравого смысла. Поэтому, чем быстрее обе стороны конфликта от них смогут отойти, тем быстрее ситуация перейдет в конструктивную плоскость.

Состоявшийся в минувшую субботу многолюдный митинг (действительно многолюдный, хотя дело совершенно не в том, 500 человек пришло или 1000) меня разочаровал. В том смысле, что я (как сторонний наблюдатель) надеялся на митинге услышать две точки зрения, подкрепленные сколько-нибудь весомыми аргументами. Было заранее известно, что на мероприятие планируют прибыть представитель группы компаний «Титан», чтобы донести до псковичей свое видение ситуации. Мне очень хотелось услышать, почему для Пскова и псковичей «Титан-Полимер» будет совершенно безопасен и экономически выгоден.

«Титанцы» не подвели не подвели - на митинге действительно присутствовал технический консультант проекта почетный президент АРПЭТ (Ассоциации производителей и переработчиков полиэтилентерефталата) Виктор Керницкий. И выступить он очень хотел, да только организаторы, по неизвестным мне причинам, не предоставили ему слово.

Зато противники «Титан-Полимера», извиняюсь, оттопырились по полной программе. Мы много чего услышали, правда, не узнали ничего нового. Во всяком случае, о том, как к властям всех уровней относится несистемная оппозиция, всем интересующимся давно известно. И слушать эти набившие оскомину мантры в десятый раз, честно говоря, было не интересно. Я совершенно не против, чтобы оппозиционеры «накачивали рейтинги» и критиковали власть. Но пусть бы делали это на других мероприятиях, специально посвященных критике власти. А в отношении «Титан-Полимера» очень хотелось услышать, почему этот завод не должен появиться в 8 километрах от Пскова.

Как и примерно 100% псковичей, я совершенно не владею предметом и пришел на митинг с желанием разобраться: да или нет. А что в итоге? В сухом остатке есть понимание, что противники завода объективно не готовы говорить по существу вопроса. Выступили многие, экспрессии хватило бы даже на два митинга. Рассказывали страшилки в духе «если придет «Титан» - мы все умрем». Делали интересные логические умозаключения в духе «химия вредна, потому что это химия». Совершали инфантильные выпады: «а нам не интересны эти ваши экспертизы, мы не хотим никакого завода».

Не стану тут оспаривать право людей даже на такие точки зрения, хотя, по-моему, это все очень неконструктивно и напоминает позицию капризного ребенка. Но, думаю, в этом случае всем неравнодушным гражданам следует все же попробовать выйти за рамки собственных страхов, заблуждений и политических амбиций. Кстати тут ничего нет сложного - просто нужно уйти от ошибочной позиции «я для себя уже все решил». Объясню почему.

Прежде всего - и это подтверждается отсутствием даже намеков на конструктивное обсуждение темы - никто из числа страстных ораторов, в последнее время регулярно будоражащих толпу, не силен в химии. Тем более в химии полимеров. Их попытки как-то объяснить, чем же собственно опасен будущий завод, выглядят попросту неуклюже. Я бы с большим интересом послушал любого из выступавших на митинге, кто смог бы русским языком объяснить, на какой стадии производства полиэтилентерефталата городу и его жителям может грозить опасность. Но проблема в том, что протестующие об этом ничего не знают.

Тут бы и послушать настоящего эксперта в области химии полимеров. Повторюсь, не знаю, почему ему не дали выступить, возможно в этом не было умысла и вины организаторов. Хотя со стороны выглядит, как нежелание слышать иное мнение.

Что ж, зато мы услышали выступление женщины, которую в соцсетях уже окрестили «профессиональной омичкой». Не буду здесь пересказывать ее трудовую биографию на ниве псковского интертейнмента - это не имеет к делу отношения. Беда в том, что ее искрометное выступление является квинтэссенцией протеста против «Титан-Полимера». Вместо разумных доводов и силы аргументов - размахивание руками, буря эмоций, пересказ страшилок из интернета и, в конечном итоге, полное отсутствие знаний о предмете. Глядя на этот перфоманс, на ум приходили различные параллели. Вероятно, примерно так в позапрошлом веке встречали в глухих деревнях врача или учителя. Или уместнее привести сравнение с приездом миссионера к первобытному племени…

Как-то так встретили заместителя генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексея Ермакова. Выглядел он, надо сказать, не слишком убедительно. Возможно, сказалось отсутствие опыта публичных выступлений. Но тут такое дело, что если вы заходите в регион, где вас, мягко говоря, пока не ждут, то следует быть более убедительными. Выглядит не очень, если компания намеревается инвестировать 14 миллиардов рублей, но при этом не в состоянии подобрать спикера на митинг протеста.

Алексей Ермаков на митинге 23 марта 2019 г.

Псковичи тут, прямо скажем, тоже отличились умом и сообразительностью. В кои-то веки на митинг оппозиции пришли их оппоненты. Да не просто так, а с желанием (похоже, что искренним) что-то объяснить и доказать разгоряченной публике. Так зачем же его было прогонять и всячески унижать? Почему нельзя просто спокойно выслушать? Ведь единственное, что толком смог сказать г-н Ермаков - это о желании «Титана» наладить диалог с псковичами.

Мне раньше казалось, что это большая несправедливость, когда власть принципиально и высокомерно игнорирует оппозицию. Но теперь вижу, что именно такой подход нашей оппозиции и нужен. Причем по любому вопросу - хоть о верховной власти, хоть о «Титан-Полимере». Нашим оппозиционерам очень уютно в своем маленьком мирке. Где все роли расписаны на годы вперед, а задержание на митинге является эталоном политической борьбы. Никакие эксперты с этими вашими экологическими экспертизами тут совершенно неуместны. Иная точка зрения там не нужна. Они все для себя решили.

На мой взгляд, ничего хорошего в этом нет. Но вопрос в другом: готовы ли противники «Титан-Полимера» дать возможность жителям Пскова сделать свои выводы на основе логики и разума? То есть позволить спокойно выслушать «другую сторону». Послушать мнение экспертов, способных говорить о полимерах без эмоций и истерик. Наконец, дождаться обещанной экологической экспертизы.

Пару слов о референдуме, который потребовали участники митинга. Требование вполне законное, и у меня только один вопрос - зачем? Зачем тратить деньги на мероприятие с заранее известным результатом? Люди не обладают необходимыми знаниями, чтобы аргументированно судить о наличии либо отсутствии вреда для экологии от «Титан-Полимера». Но в душе заранее уже ненавидят завод. В этих условиях результат референдума более чем предсказуем.

А давайте будем откровенны перед собой. Попробуем честно ответить на ряд простых вопросов. Например, что мы вообще знаем об экологии производства? Можно ли утверждать, что «Титан-Полимер» более опасен для экологии, чем, например молокозавод или швейная фабрика? И кстати, почему все нынешние борцы с «Титаном» никак не проявляли себя, когда в том же «Моглино» открывался финский завод Nor Maali - разве лакокрасочные материалы не являются «экологически опасной химией»? А как же завод «Криогаз-Псков», который находится, по сути, в черте города? Ведь если газ «рванет», мало никому не покажется…

Завод Nor Maali на территории ОЭЗ «Моглино» (фото: nor-maali.ru)

Таких вопросов много. Понятно, что тема, как говорится, «на хайпе», и все, кто может дотянуться, пытаются снять сливки. Но в случае с «Титан-Полимером» речь действительно об экологии и будущем жителей Пскова. Поэтому очень нужно разобраться в вопросе по существу. Без эмоций, истерик и обывательских суждений.

Нравится это кому-то или нет, но без экспертного мнения в данном деле мы к истине не придем. А значит нужно выстраивать диалог с инвестором, требовать по-настоящему независимой публичной экспертизы, привлечения зарубежных авторитетных экспертов.

А потом уже можно будет и о референдуме подумать…

Константин Калиниченко

Теги: #эхо москвы в пскове #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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28.03.2019, 13:501 Количество преступлений в Псковской области сокращается, а их раскрываемость растет - Юрий Инстранкин 28.03.2019, 13:480 От нательной рубахи до кокошника - в Берлине открывают выставку русского костюма, созданную в «Михайловском» 28.03.2019, 13:410 В Острове сироту обеспечили благоустроенным жильем после вмешательства прокурора 28.03.2019, 13:380 В Псковской области пресечены попытки незаконного ввоза фруктов в ручной клади
28.03.2019, 13:2814 Ульяна Михайлова об общественном резонансе вокруг строительства завода «Титан-Полимер»: Когда человек чего-то не понимает, он говорит - нет 28.03.2019, 13:218 Псковское областное Собрание выдало властям несколько рекомендаций по проекту «Титан-Полимер» 28.03.2019, 13:150 В Пушкиногорском районе безработный мужчина похитил запчасти от сельхозтехники на 85 тыс. рублей 28.03.2019, 13:157 Если мы вынудим «Титан-Полимер» уйти из Псковской области, наш инвестиционный климат будет испорчен - Александр Котов
28.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 28.03.2019, 13:024 Алексей Севастьянов о негативе вокруг «Титан-Полимера»: Узнать не захотели, а спичку в стог сена закинуть быстро получается! 28.03.2019, 12:590 Аквапарк «Акваполис» приглашает детей весело провести каникулы 28.03.2019, 12:570 Перекладка участков коллектора по приему стоков из ОЭЗ «Моглино» начнется в 2020 году
28.03.2019, 12:540 Следов хищников не обнаружено - чиновник ответил пожаловавшемуся на нападения волков жителю Опочецкого района 28.03.2019, 12:390 В островской организации выявлены нарушения в сфере оборота оружия 28.03.2019, 12:341 ПЛН-ТВ: Надо ли переводить стрелки? 28.03.2019, 12:325 Первая очередь завода «Титан-Полимер» будет работать вообще без отходов - Герман Петрушко
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