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Путь в никуда

17.09.2024 11:24|ПсковКомментариев: 0

13 сентября Банк России принял очередное «непопулярное» решение, увеличив ключевую ставку до 19% годовых. В текущем году это уже второе и, видимо, не последнее повышение показателя: в июле для коммерческих банков он подскочил с 16% до 18%, и регулятор не скрывает возможности дальнейшего ужесточения кредитной политики. Простые граждане вполне могли пропустить это известие в потоке новостей, полагая, что их это не касается. А зря. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Ульяна Лаблюк в авторской колонке поясняет, как изменение ключевой ставки может отразиться на жизни каждого.

 

Итак, что произошло в минувшую пятницу. По итогам заседания Совета директоров Банк России объявил о повышении ключевой ставки на один процентный пункт, объяснив это неприемлемо высоким уровнем инфляции в стране.

«Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», - говорится в официальном релизе ЦБ.

При этом регулятор предупредил, что готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется, а также продолжить повышение ключевой ставки. Вырастет ли она снова, будет известно в октябре.

По итогам минувшего заседания глава Центробанка Эльвира Набиуллина традиционно сделала ряд заявлений. С главными из них при желании можно ознакомиться на площадках ЦБ РФ, я приведу лишь одно, более-менее «адаптированное» для понимания обычных граждан:

«Почему так важно вернуться к 4%, а не смириться с 6-8% (уровень инфляции в настоящее время - прим. ред.)? Во-первых, для того, чтобы гарантированно защитить сбережения и доходы граждан от обесценения. Во-вторых, только при низкой инфляции будут доступны долгосрочные кредиты. При высокой инфляции такие кредиты, включая ипотеку, будут дорогими для большинства заемщиков, так как в цену таких кредитов включается инфляционная составляющая».

О том, что такое инфляция, и как она влияет на нашу жизнь, я писала ранее. Если коротко - это рост цен на товары и услуги, обесценивание денег, снижение их покупательской способности, что и наблюдается по всей стране.

В идеале ключевая ставка должна влиять на инфляцию - чем выше первая, тем ниже вторая. Своими решениями Центробанк как бы пытается помочь людям, улучшить их благосостояние. Пока что выходит не очень.

Что вообще за «зверь» эта ключевая ставка? Говоря простыми словами, это процент, под который коммерческие банки берут кредиты у Центрального, чтобы после выдавать их населению и бизнесу. Естественно, прибавив свой процент, нужно же кредиторам на чём-то зарабатывать. Каждое повышение ключевой ставки неуклонно влечёт за собой увеличение процентов по всем банковским продуктам - как ссудам, так и вкладам.

«Дневной дозор»: К чему приведет рост ключевой ставки ЦБ?

Предполагается, что в сложившихся условиях люди станут брать меньше кредитов и чаще размещать свои деньги на депозитах. Таким образом, начнут меньше тратить и больше копить, то есть, улучшат своё финансовое положение.

Для тех, кто хранит сбережения в банковских ячейках, ситуация действительно сложилась довольно перспективная. Процент на вклады растёт вместе с ключевой ставкой, поэтому можно неплохо заработать, в том числе в краткосрочной перспективе. А вот тем, кто планировал взять кредит на те или иные цели, сейчас ловить нечего.

Кого в Псковской области больше - людей со сбережениями или нуждающихся в заёмных средствах? Ответ напрашивается очевидный, даже несмотря на «неуклонный рост средних зарплат». Один из последних озвученных показателей - почти 52 тысячи рублей. Естественно, это средний уровень оплаты труда по региону, и всем известно, как он считается. Реальность же такова, что огромному количеству псковичей о такой сумме остаётся лишь мечтать. Не зря ведь регион традиционно занимает самые низкие строчки всероссийских зарплатных рейтингов.

О каких накоплениях может идти речь, когда приходится выживать на скромный МРОТ, который в этом году составляет 19 с небольшим тысяч рублей? Кстати, «минималка» порой ещё ниже - из этой суммы ещё вычитается 13%, и в сухом остатке человек получает около 17 тысяч рублей. Это может показаться фантастичным, но да, такие зарплаты у нас есть, и я лично знаю людей, которые зарабатывают в месяц именно эту сумму. Их довольно много, как и тех, кто едва перешагнул порог минимального размера оплаты труда. И первые, и вторые находятся примерно в одинаковом финансовом положении, которое можно охарактеризовать одним словом - яма.

Думаю, никому не нужно объяснять, как тяжело сегодня жить на 17 тысяч рублей в месяц. Семье из двух человек этой суммы едва хватит на покупку продуктов, на которые уходит довольно весомая статья расходов, что подтверждают аналитики. Если вы им не верите, зайдите в мобильное приложение своего банка и посмотрите, сколько тратите на походы в супермаркеты.

Так вот, вернёмся к накоплениям, которые по прогнозу ЦБ РФ сейчас у всех должны быть. Главный вопрос - откуда взять свободные средства, чтобы сделать выгодный вклад? Есть подозрение, что заначки у большинства людей если и есть, то довольно скромные, и идти с ними в банк попросту незачем (да и стыдно).

Результаты исследований говорят о том, что многие россияне откладывают средства на различные цели (ремонт, образование детей, путешествия, ипотека и прочее), и чуть ли не каждый второй гражданин располагает финансовой подушкой на случай непредвиденных трат. Но это всего лишь статистика, не являющаяся истиной в последней инстанции. Спросите прямо сейчас у соседей по кабинету, есть ли у них сбережения? Возможно, кто-то и ответит утвердительно, но грустных вздохов будет гораздо больше.

По моим наблюдениям, реальность такова: большинство из нас не вкладывает, а отдаёт. Конечно, внушают оптимизм результаты опроса ПЛН, по результатам которого большинство респондентов заявили, что никогда не берут деньги в долг ни в банках, ни в микрокредитных организациях, ни у знакомых или друзей. Но что такое 210 человек в масштабах всей области?

Стоит посмотреть правде в глаза: без заёмных средств сейчас жить крайне проблематично. Приобрести жильё, сделать хороший ремонт, купить автомобиль, а порой и дать ребёнку образование без сторонней помощи не всегда представляется возможным. Для многих кредит является единственной возможностью хоть как-то улучшить уровень своего бытия, который, будем откровенны, напрямую связан с наличием собственного недвижимого и движимого имущества. Точнее, являлся - сегодня нужно очень постараться, чтобы получить займ.

Центробанк уверяет, что даже в условиях жесткой кредитной политики люди продолжают брать ссуды. Небольшое замедление есть, но не такое, которое позволило бы смягчить условия для заёмщиков, в том числе и корпоративных. Последним в сложившихся условиях тоже весьма непросто.

Эксперты наперебой называют повышение ключевой ставки вредным решением, как для граждан, так и для предпринимателей, которые не могут обойтись без кредитов. От них напрямую зависит развитие бизнеса, что при существующих ставках коммерческих банков сложно реализуемо. Но предприятия вынуждены соглашаться даже на непосильный процент, так как другого выбора у них нет. В конечном итоге затраты бизнеса на кредиты перекладываются на стоимость товара, что ощущаем уже мы, конечные потребители. Это касается цен абсолютно на всё.

Итак, круг замкнулся, мы вернулись к простым гражданам, которых, казалось бы, не волнуют дела каких-то там рандомных бизнесменов, финансистов и аналитиков. Что нам до механизмов, призванных «охладить» экономику страны? Меж тем, они больно бьют по нашим с вами и без того тощим кошелькам.

Те, кто сейчас нуждаются в покупке дорогостоящего имущества и не имеют накоплений на эти цели, меня точно поймут. Ключевая ставка в размере 19% сделала фактически недоступными базовые ипотечные программы и потребительские кредиты, проценты превышают все разумные пределы. Даже человеку со средней по области зарплатой банковские продукты зачастую недоступны, потому что платёж по ним может оказаться непосильным и превысить уровень доходов. В таком случае кредитор просто откажет в выдаче займа и, в целом, правильно сделает, ибо не стоит пользоваться чужими средствами без возможности их вернуть.

Между тем, потребность в заёмных деньгах у людей сохраняется, и они вынуждены слоняться из одного банка в другой в надежде хоть где-то не получить отказ. Напомню, в этом году получить кредит на что-либо стало гораздо сложнее, так как теперь банки учитывают, сколько денег у человека уходит на выплату долгов. Если больше половины зарплаты, высока вероятность уйти ни с чем. При наличии одного-двух и более других кредитов шанс получить новый равен нулю. И неважно, насколько вы добросовестны, исправно ли гасите имеющуюся ссуду, какая у вас кредитная история, есть ли неофициальный доход и прочее. Не можете официально подтвердить платёжеспособность - гуляйте.

Повторюсь, с одной стороны это верное решение. С другой - огромный пласт населения страны лишился хоть какой-то возможности решить свои жилищные и иные имущественные вопросы. Многие люди не могут себе позволить покупку квартиры, дома или машины даже в случае, если в силах потянуть ежемесячные платежи. Ни один банк не примет во внимание «теневые» доходы, а вкупе с ещё невыплаченным кредитом посмотрит на вас, как на сумасшедшего.

Казалось бы, тем, кто оказался в подобной ситуации, стоит задуматься о поиске новой высокооплачиваемой работы, причём официальной, которая позволит улучшить финансовое положение и удовлетворить требования банков. Доля истины в этом есть. Но раз уж государство и Центробанк открыто заявляют о намерении помочь гражданам и сохранить их сбережения, почему бы наконец-то этим не заняться? Не увеличивать стоимость кредитов, а снижать их - вот это было бы действительно хорошим подспорьем для людей, нуждающихся в улучшении условий жизни. Не загонять бизнес в непосильное ярмо кредитования и ставить на грань банкротства, а дать ему возможность развиваться и уменьшать стоимость товаров и услуг для потребителей. В противном случае речи быть не может ни о какой защите сбережений и доходов - их просто нет.

Ульяна Лаблюк

Теги: #ипотека #деньги #кредит #экономика #займы
Источник: Псковская Лента Новостей
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