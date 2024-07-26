Экономика

«Дневной дозор»: как очередное повышение ключевой ставки отразится на бизнесе и потребителях?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как повышение ключевой ставки отразится на бизнесе и потребителях?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В конце июля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. А объяснил этот поступок Центробанк тем, что инфляция в стране ускорилась и сейчас складывается существенно выше апрельского прогноза. «Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», - гласит информация на официальном сайте Банка России.

Нужно сказать, что это повышение ключевой ставки не первое. Однако как в этот раз оно отразится на экономике, которая и так находится не в лучшем состоянии? — этим вопросом сейчас задаются многие экономисты и финансисты.

Простые граждане тем временем особого внимания на информацию о повышении ставки не обращают. Полагают, что она никак не влияет на их жизнь. «Это всё дела банкиров и финансистов. Людей они не касаются», — рассуждают пользователи соцсетей.

Однако это совсем не так. Ключевая ставка — один из важнейших элементов регулирования. Элементов, с помощью которых Центробанк определяет «правила игры» на ближайшее время. Так как же повышение ключевой ставки отразится на бизнесе и на потребителях? Вредное это явление или, напротив, полезное? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Ключевую ставку Центробанк периодически повышает уже год, разве что перед последним повышением была пауза в семь месяцев — об этом напомнил доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев. Он отметил, что в целом за двенадцать месяцев ставка выросла почта в 2,5 раза — с 7 с половиной процента до 18. Хорошо это или плохо? Для всех по-разному. По словам Артема Голубева, тех, кто склонен к сбережениям, рост ключевой ставки радует — потому что есть неплохие варианты на короткие сроки по депозитам и накопительным счетам. А вот тех, кто планировал брать кредиты или ипотеку, рост ставки, несомненно, огорчит.

«Если мы говорим про ипотечные кредиты, они длительные, они на больший срок. И сегодня уже многие сталкиваются с тем, что он настолько стал неподъемным, что зачастую, купив квартиру или попытавшись купить в ипотеку, ежемесячный платеж оказывается больше, чем заработная плата самого человека. Поэтому пока ЦБ не приступит к изменению ставки в обратную сторону, видимо, ипотека будет возможна только в условиях, когда застройщики готовы частично компенсировать процентную ставку на какой-то, по крайней мере, срок. Если мы говорим для экономики, конечно, это также растущие кредиты. Это особенно плохо для закредитованных компаний, которые регулярно берут новые кредиты, чтобы расплатиться по старыми. Для них кредитная нагрузка будет возрастать, а это риск банкротства. И в конечном итоге, чем меньше они будут получать прибыли и, возможно, уходить в убытки, тем возможно в дальнейшем это ниже конкуренция на рынке. И для бюджета это плохо, потому что если снижается прибыль, значит, будет меньше налогов. Люди, которые работают на этих предприятиях, в этих компаниях, рискуют остаться без работы».

Повышение ключевой ставки Артём Голубев назвал «непопулярной мерой». Однако применить её Центробанк всё-таки был вынужден, чтобы «задавить инфляцию». Эти же задачи, напомнил собеседник, выполняет и отмена программы льготной ипотеки для широких слоёв населения.

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У псковского промышленника, директора холдинга NPN Игоря Савицкого мнение противоположное. «Само по себе повышение ключевой ставки ни для потребителя, ни для бизнеса роли не играет», - заверил он. А затем добавил, что проблема в другом: в том, что повышать ключевую ставку хоть до 16, хоть до 18% можно лишь в том случае, если есть реальная инфляция в отношении рубля к доллару.

«Никогда такой беды не было. То есть рубль-доллар стабильный, а ключевая ставка высокая. Это путь в никуда. Ипотеку тянуть становится нереальным, не решается демографическая проблема, которая главная сегодня для России. Демография, техперевооружение или импортозамещение. Это можно забыть, это нереально при таких кредитах. То есть тут будет полная беда. Я пытался как-то войти в положение Набиуллиной (председателя Центрального банка Российской Федерации - ред.), моделировать, что же хотят. Они проповедуют борьбу с инфляцией. Это уже у нас программа, по-моему, с декабря месяца повышение такое, инфляция только раскручивается. Стала невероятно высокой, я считаю. Хотя Набиуллина проповедовала, что у нас якобы перегрев рынка, денег станет мало и ситуация стабилизируется, но это не так».

Пока Центробанк так борется с инфляцией, цены на товары и услуги будут расти, уверен Игорь Савицкий. А вот на самом деле решить проблему «перегретого рынка» можно было бы запретом на вывоз капитала из страны. И требуется для этого, уверен собеседник, всего «один росчерк пера».

Подъем ключевой ставки, однозначно, вредное решение. Ведь для граждан цены увеличатся, а предпринимателям станет труднее — согласился депутат Псковской городской Думы, директор Центра кровельных и фасадных систем Денис Иванов.

«Большинство компаний имеют кассовые разрывы, они их пополняют за счет заемных средств. Общеизвестная практика, заемных средств становится больше, расходы увеличиваются у бизнеса. Соответственно, бизнес будет обязан переложить все расходы в цену своих изделий. Поэтому цены от этого еще вырастут. Это однозначно история, деньги становятся дороже. У Центробанка одно желание — замедлить потребление у населения. Товары дорожают, потребление снижается. И плюс, соответственно, если вы видите, что ставки у нас по вкладам растут, соответственно, пытаются деньги с рынка вынуть, чтобы люди, грубо говоря, перенесли в банк, положили на депозит. Тем самым охладить нашу экономику»

С точки зрения рынка ничего хорошего поднятие ключевой ставки не даёт. На этот факт указал руководитель агентства недвижимости «Этажи» Роман Максименко. Ипотека становится менее доступной… Но это политика Центробанка, которая была озвучена ещё в сентябре. Цель её — снизить темпы кредитования и перегрев в части объема покупок на рынке жилья. Потребитель благодаря такой политике получит менее привлекательную ипотечную ставку. А значит меньше семей по всей стране смогут теперь решить свой жилищный вопрос. Однако и низкую ставку, существовавшую ранее, Роман Максименко назвал не очень хорошей практикой, указав на то, что она «перегревала рынок».

«Есть много методов борьбы с инфляцией, Центробанк избрал этот. Инфляция для экономики еще более вредна, чем недофинансирование. Потому что в какой-то момент люди не смогут ничего себе позволить, все подорожает. И застройщики, и банки будут придумывать различные способы, как сделать так, чтобы ипотеку брали. Но это разные формы субсидирования, это разные виды отсрочек и другие формы».

В короткой перспективе повышение ключевой ставки станет причиной повышения цен на продукцию — признал гендиректор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев. А затем объяснил, что дело здесь в том, что большинство компаний использует «короткие деньги» для оборота. Например, его предприятие не может работать без заёмных средств, потому что для производства сыра требуется молоко. Его берут от коров, перерабатывают в сыр, ждут несколько месяцев, пока тот созреет, чтобы затем продать и получить «деньги за этот сыр в лучшем случае через 6 месяцев».

«Мы не можем работать без оборотных денег. Естественно, когда нам повышают тарифы, ставки, мы их закладываем в цену. Банки же тоже повышают проценты по кредитам. Вторая проблема, которую мы увидим в долгосрочной перспективе: естественно, никто не будет производить никаких инвестиций, потому что брать деньги под 21-22 процента годовых для инвестиций в производство - это очень рискованно. Надо не забывать, что все оборудование мы, допустим, закупаем за границей, оно в два раза подорожало. Это будет отложенный эффект негативный. Я не понимаю поведения нашего Центробанка, его не понимают все. Потому что во всех странах, когда проблемы в экономике, наоборот, помогают экономике. Америка 2 триллиона долларов влила в экономику во время кризиса. Европа тоже. А у нас что? А у нас большую часть переложили на бизнес. А мы еще не такие, на самом деле, здоровые, чтобы мы могли такие вещи выносить. Просто мы сами режем тот сук, на котором мы сидим. В экономику если не вкладывать, где будет производиться прибыль? Ведь прибыль производят не сотрудники полиции и сотрудники прокуратуры, не сотрудники таможенной службы. Прибыль производят компании, которые вкладываются в производство, которые производят продукт, который продается и который потребляется. Вот если сюда не будут вкладываться деньги, то остальных за счет чего содержать?»

Ключевая ставка определяет минимальную стоимость денег при заимствовании их у Центрбанка. Ну а банки, которые выдают людям и предпринимателям ссуды, к этой ставке добавляют ещё несколько своих процентов. Ведь им нужно ещё окупить свою работу и получить прибыль! Объяснил принцип президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Он также добавил, что «с точки зрения промышленного развития это запретительная ставка». Ведь реальные кредиты — выше 23-25% годовых. А такую рентабельность в современных условиях мало какое производство может себе позволить… И тем не менее брать эти кредиты предприятия вынуждены. Так что всё это бремя будет перекладывается на стоимость товара. По прогнозам Владимира Зубова, ощущаться это будет буквально во всём: в стоимости электричества, бензина, а также стоимости товаров, услуг, которые мы ежедневно используем в быту и на работе.

«Несмотря на то, что Эльвира Сахипзадовна Набиуллина говорит о том, что таким образом мы будем душить инфляцию, мы будем разгонять. И это показали многие предыдущие шаги. Поэтому нужно пересмотреть, наверное, в целом методы работы Центробанка с точки зрения работы в условиях повышенного спроса на деньги в промышленности и недостатка рабочей силы для работы на предприятиях. Высокая ставка, на мой взгляд, делает медвежью услугу и работает совершенно в противоположную сторону, нежели чем думают руководство Центробанка. Раньше, возможно, это работало на снижение инфляции. Были другие времена, когда были иные источники заимствований, в том числе за рубежом. Сейчас мы должны надеяться на собственные силы и учитывать этот элемент. Жизнь меняется и меняется финансовая политика, поэтому нужно достаточно финансовой грамотности, чтобы использовать современные инструменты, а не прежний арсенал из лука и стрел».

Ключевая ставка «говорит» о способности банков давать кредиты, а бизнеса — эти кредиты брать. Для того, чтобы бизнес развивался, он должен постоянно кредитоваться у банков. Это, скажем так, жизненная необходимость и залог развития. Однако из-за высокой ключевой ставки такие денежные займы становятся непосильными для предпринимателей... И такая вот печальная картина складывается в условиях, когда внешние инвестиции в России фактически прекращены, а внутренних возможностей инвестиционных портфелей практически нет!

Словом, повышение ключевой ставки большинство наших сегодняшних собеседников воспринимает как нечто вредное. Тех же, кто сегодня верит в то, что такой механизм, действительно, сможет «охладить экономику», напротив — меньшинство. И лишь в одном наши эксперты едины — в том, что это решение Центробанка, однозначно, ударит и по предпринимателям, и по простым гражданам.

Светлана Пикалёва