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Гидроудар и вибрация тормозных дисков. Чем грозит дождь автомобилистам

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - дождливая погода и автомобиль.

В этой статье расскажу о том, что может быть полезно и актуально для автовладельцев Пскова в дождливую погоду. Рекомендаций на тему автомобиля и дождя у меня из практики довольно много, но я остановлюсь на двух, которые оказываются наиболее дорогими в ремонте, чего можно легко избежать, зная простые правила.

Начну с самой дорогой и неприятной поломки, которая может с вами случиться в период обильных дождей. На некоторых автомобилях забор воздуха в двигатель установлен близко к земле. Если проехать через глубокую лужу, то вода может попасть в двигатель из-за чего он выйдет из строя. Такую поломку называют «гидроудар». Самое неприятное, что в большинстве случаев после гидроудара потребуется капитальный ремонт двигателя, который может обойтись вам в сотни тысяч рублей. Согласитесь, это крайне неприятно.

К примеру, на некоторых моделях «Форд Фокуса» каналы забора воздуха для двигателя расположены в самом низу за передним бампером. В исправном состоянии они герметичны и не боятся погружений в воду при проезде через глубокие лужи. Но нередки случаи, когда эти каналы повреждались при эксплуатации автомобиля и в них появлялись трещины или пробоины. На работе автомобиля это никак не сказывалось - было незаметно для водителя. А вот после проезда большой лужи на дороге, которые у нас в городе случаются, через поврежденные воздуховоды попадала вода и двигатель выходил из строя.

Если вам необходимо проехать через лужу на дороге, то лучше всего это делать по центру дороги, так как там самое высокое место, если это стандартная дорога. Если не уверены в глубине лужи, то остановитесь на обочине и оцените ситуацию по другим проезжающим по ней автомобилям. По лужам, которые доходят до порогов автомобиля, лучше вообще не проезжать. Двигайтесь медленно при проезде лужи, чтобы не поднимать уровень волны спереди автомобиля. Так более безопасно и для вашего автомобиля, и для встречного. Бывает так, что дополнительную волну создают встречные автомобили, не осознавая в этом опасности для других. Поэтому следите и за встречным потоком при проезде лужи.

А лучше всего опасные лужи и вовсе объезжать по другой дороге, если не уверены в безопасном проезде. Встать посреди лужи на неисправном автомобиле и потом искать способы, как оттуда выбраться, - это может занять у вас куда больше времени, чем объездной путь и последующий ремонт автомобиля. Как говорится, тысячу раз пожалеете. Особенно при поломке двигателя, о котором рассказал выше. Еще рекомендую вам убедиться, что с воздуховодами к двигателю у вас сейчас все в порядке и далее их регулярно проверять. Хотя бы при замене масла в двигателе - дел на 5 минут.

Следующая дорогостоящая и неприятная неисправность автомобиля из-за дождливой погоды - повреждение тормозных дисков. Происходит это после того, как вы интенсивно тормозите и въезжаете в лужу. При торможении тормозные диски сильно разогреваются, а при въезде в лужу резко остывают. Это все равно, что раскаленный металл опустить в воду. После такого неисправность тормозных дисков чаще всего проявляется, как вибрация на руле при торможении.

Наиболее экономно вибрация тормозных дисков устраняется их проточкой. Только помните, что протачивать нужно, не снимая с автомобиля. Для этого есть специальные станки в автосервисах. Если вам предложат проточить снятый с автомобиля тормозной диск на обычном токарном станке, то помните, что это неправильная технология.

Проточить тормозные диски можно только при условии, что их толщина достаточная для этого. Специалист автосервиса обязан проверить это перед проточкой и не делать такую операцию, если диск сильно изношен. При сильном износе дисков нужно устанавливать новые. Тормозные диски всегда меняются парой на одной оси - передней или задней. Также при замене тормозных дисков обязательно ставятся новые тормозные колодки. Как и при проточке дисков, тоже обязательно устанавливаются новые тормозные колодки. Тормоза - это ваша безопасность, как и безопасность других участников движения на дороге. Поэтому здесь не может быть схемы «и так сойдет».

Устранение вибрации от тормозных дисков по всем правилам обычно обходится не менее чем в 10000 рублей. Поэтому следите за дорогой и избегайте активного стиля вождения в дождливую погоду. Тогда будет меньше поводов для интенсивных торможений и затем проездов через лужи. Тогда не придется оплачивать описанный выше дорогостоящий ремонт тормозной системы.



Артем Бовт

ООО «Джем-Авто», ИНН 6027151696

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