Экономика

Госдума рассмотрит ряд поправок для поддержки граждан и экономики из-за санкций

Государственная Дума рассмотрит ряд законопроектов, призванных поддержать участников экономической деятельности в условиях санкций сегодня, 4 марта, сообщается на сайте парламента Российской Федерации.

Фото: РИА Новости

Так, среди поправок будут рассмотрены кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса — возможность до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

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Предусмотрены механизмы для дополнительной индексации пенсий, контроль за обеспечением лекарствами (расширяется список препаратов для закупок медорганизациями по упрощенной системе).

Также законопроекты обеспечивают условия для ускоренной достройки объектов капстроительства социального значения и исполнения обязательств государства перед обманутыми дольщиками, вводится мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год, а также аккредитованных IT-организаций до конца 2024 года.

Еще в соответствии с поправками бизнес сможет осуществлять деятельность без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов.

Кроме того, объявляется новый этап амнистии капитала и упрощается порядок предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала условие отмены новых санкций Запада в отношении Москвы.