Экономика

Александр Братчиков: Основные параметры бюджета значительно улучшились

Основные параметры бюджета Псковской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов значительно лучше, чем параметры бюджета прошлого года. Такое мнение в беседе с журналистами высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

«Бюджет, в первую очередь, имеет социальную направленность, он обеспечивает все те обязательства, которые на себя берет регион, это уже учтено в бюджете. Мы уже сейчас видим, что будут дополнительные средства выделены до конца этого года, Татьяна Алексеевна (Баринова, заместитель губернатора - председатель комитета по финансам Псковской области — ред.) об этом говорила. Основные параметры бюджета уже значительно лучше тех, что мы принимали в прошлом году», - сказал Александр Братчиков.

Он отметил, что в течение года, как правило, бюджет растет и, по его мнению, по итогам 2024 года он может превысить 60 млрд рублей.

Депутат напомнил, что проект бюджета области на 2024 год принят в первом чтении, и теперь свою работу начнет согласительная комиссия.

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«Мы должны собраться с правительством Псковской области и отработать те пожелания, которые будут поступать в согласительную комиссию. Как правило, это идет от муниципалитетов, связано с содержанием спортивных площадок, например, ФОКОТов — то, что наболело у людей. Соответственно, предложения поступают в согласительную комиссию, после мы отрабатываем, и если это очень важно, это находит отражение в поправках ко второму чтению», - пояснил Александр Братчиков.