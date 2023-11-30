Александр Братчиков: Основные параметры бюджета значительно улучшились

Основные параметры бюджета Псковской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов значительно лучше, чем параметры бюджета прошлого года. Такое мнение в беседе с журналистами высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.
Он отметил, что в течение года, как правило, бюджет растет и, по его мнению, по итогам 2024 года он может превысить 60 млрд рублей.
Депутат напомнил, что проект бюджета области на 2024 год принят в первом чтении, и теперь свою работу начнет согласительная комиссия.
«Мы должны собраться с правительством Псковской области и отработать те пожелания, которые будут поступать в согласительную комиссию. Как правило, это идет от муниципалитетов, связано с содержанием спортивных площадок, например, ФОКОТов — то, что наболело у людей. Соответственно, предложения поступают в согласительную комиссию, после мы отрабатываем, и если это очень важно, это находит отражение в поправках ко второму чтению», - пояснил Александр Братчиков.