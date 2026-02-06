Большая дойка

Отмена льгот на оплату электроэнергии для жителей села и для обитателей домов без газа, ликвидация скидки на «Ласточку» для студентов и пенсионеров, готовящаяся легализация онлайн-казино ради повышения налоговой базы — только на прошлой неделе обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера насчитала три крупных повода для просверливания новых дырочек в ремнях жителей области. В своей авторской колонке она делится своим мнением о причинах и возможных последствиях происходящего и называет неминуемым грядущее похудение кошельков.

Январь едва закончился, а со всех сторон так и сыплются новости о том, что дорогим россиянам придется пошире открывать кошельки, то есть потуже затягивать пояса. Иногда не прямо вот всем жителям страны, а конкретно обитателям Псковской области. Минувшая неделя принесла сразу три известия подобного рода.

В прошлый четверг во время сессии Псковского областного Собрания депутатов совершенно неожиданно для большинства жителей региона выяснилось, что вскоре перестанут действовать сразу две важные льготы на оплату электроэнергии. В самое ближайшее время отменят «сельский тариф», а также исчезнет понижающий коэффициент для домовладений, не подключенных к газу. Это всё сверх роста тарифов абсолютно на все услуги ЖКХ, что в этом году происходит аж дважды.

Есть подозрение, что об увеличении цифр в платежках за электроэнергию жители региона узнали бы постфактум. Этого не произошло, большая благодарочка депутатам, инициировавшим обсуждение. А то есть такая распространенная стратегия — молчать о негативных изменениях до последнего, чтобы потом получить точку социальной напряженности.

Отмена льгот ударит по наиболее уязвимым. Первые — жители сельской местности. Псковская область и так на 78-м месте в стране по уровню зарплат. Таковы расчеты для всей области, включая Псков и Великие Луки, два крупнейших города, где живет ровно половина жителей. А в райцентрах и тем более в деревнях дело обстоит максимально грустно. Потому и была когда-то введена льгота. Немножко поддержать падающие с крестьян штаны. Теперь же, несмотря на повсеместную ликвидацию колхозов, намечается большая дойка.

Сельские жители — именно те, на чью долю выпадают все тяготы из-за регулярных отключений электричества.

Как непогода — сразу без света остаются десятки тысяч жителей. Сидят в темноте целыми населенными пунктами из-за обрывов линий после налипания осадков на провода. Энергосетевая инфраструктура дышит на ладан. Еще два года назад звучала информация, что 95% сетей в Псковской области капитально не ремонтировали последние 25 лет. Пять лет назад на федеральном уровне была одобрена программа модернизации энергосетевого комплекса Псковской области, но пока что «на земле» мало что поменялось.

Вторые, кто ощутит на себе отмену «сельского тарифа» — обитатели новостроек, стоящих на краю областного центра. Формально — в деревне, фактически — в Пскове. Как правило, это молодые семьи, тянущие ипотечную лямку. Жилье в специфическом месте, построенное из палок и известной субстанции, купили не из большой любви к страданиям, а потому что другого не строят, а льготную ипотеку (сначала для всех, теперь только для молодых семей) дают исключительно на новостройки. Выбрать можно только название деревни, где будешь жить — Родина, Хотицы, Борисовичи. Не до всех новых ЖК протянут газ, но новоселам выбирать не приходится, купишь, что строят в данный момент, как только появится возможность обзавестись жильем. Теперь еще добавят выбора: хочешь йогурт ребенку покупай, хочешь свет оплачивай. И не забывай думать о рождении второго.

В большинстве случаев ровно эти же дома — по отдаленным деревням и по «деревням» на краю большого города — не газифицированы. Исторически в Псковской области крайне невысокий процент газификации, голубое топливо есть даже не во всех муниципальных центрах. После назначения Антона Дымова на пост руководителя компании «Газпром межрегионгаз Псков» догазификация в регионе пошла в приличном темпе. Но и он — не волшебник. Для проектирования и прокладки газопроводов нужно время. А новые тарифы на электроэнергию — вот они, уже здесь.

Формально, новые тарифы установит региональное профильное министерство. По факту, это исполнение требований федерального центра. Видимо, энергосетевому монополисту деньги нужнее, чем небогатым жителям Псковской области. При том, что мы и так платим больше, чем соседи в Ленинградской, Новгородской или Смоленской областях.

Ещё один привет жителям области передали железнодорожники. На «Ласточку» до Питера отменяются льготные 30% скидки для пенсионеров и студентов. Еще пара наименее защищенных социальных групп лишается маленького бонуса, помогающего оставаться на плаву, то есть купить себе лекарство получше или еще одну пачку сосисок.

Непомерные аппетиты этого монополиста емко обозначил в своей колонке Алексей Овчинников.

«Парижу нужны деньги, се ля ви», пелось в известной песне. Жизнь такова, что сегодня «Париж» вынужден выдумывать все новые способы пополнения казны. Ресурсная база сжалась, но мастер над монетой не может развести руками: «Милорд, казна пуста». Остается финальный ресурс — население. Поэтому министр финансов Антон Силуанов вышел с предложением легализовать в стране онлайн-казино, изымая в бюджет 30% налога.

Надо понимать, что просто так подобные «предложения» не опубличивают. Остались последние штрихи, и дело будет сделано. Государство решило возглавить то, что не может победить. В поиске ответа на вопрос: «А как поднять бабла?», решили «испытать вулкан удачи». Раз уж население все равно спускает на подобных площадках непомерные деньги, а все запреты приводят только к тому, что онлайн-казино оказываются в топе крупнейших рекламодателей — что ж. Так тому и быть. Покрутим ручку вместе. Показательно накажем кого-нибудь, решившего не выходить в легальное поле, остальные с радостью принесут треть от выручки. Сколько из-за этого народу ухнет в яму игромании, проиграет последние штаны, оденет свою семью в долги вместо шелков — об этом решено пока не задумываться, решая более насущные проблемы. Ради тактического выигрыша государство решило снять с себя стратегические функции по контролю за деструктивным поведением граждан. Остается надеяться, что мера временная.

Про поднятый с начала года НДС уже много раз упомянуто, не будем повторяться.

Скажем только, что уже закрываются небольшие бизнесы (на слуху общепиты «Моя Италия», «Чайхона», «Мюзикл» - просто потому что заметнее, но те же тенденции и в других сферах). То есть налогов соберут меньше, чем планировали, значит, на оставшихся давление усилится, деньги-то в бюджет надо на чем-то генерировать. Год только начался. Даже одна десятая еще не прошла! Уверена, впереди нас ждет не менее увлекательная череда нововведений. Только держись и держи кошелек поближе.

Есть известная фраза про то, что «люди – новая нефть». Мол, население – ресурс не менее доходный. Особую актуальность эти слова приобретают, когда нефть настоящая продается хуже прежнего и перестает выполнять былые функции кормилицы-матушки. В такие времена слова «человеческий капитал» следует трактовать буквально. Приходится наблюдать отрубание по кусочкам хвоста собаки, который будет скормлен ей же на обед, и бесконечную варку бульона из-под яиц с околонулевой питательной ценностью.



Юлия Магера