Крещение Господне: традиции и рекомендации

В ночь с 18 по 19 января христиане отмечают Крещение Господне – один из самых больших православных праздников, который в городе Пскове из года в год традиционно сопровождается богослужениями, освящением воды в храмах и купаниями в купелях. Подробнее о праздновании – в материале Псковской Ленты Новостей.

Народная традиция

Крещение Господне, или Богоявление – один из двенадцати главных дней (праздников) для православных христиан. В этот день по всей России тысячи людей стекаются в храмы и церкви, чтобы послушать молитвы и совершить чины Великого водоосвящения. Праздник приурочен к евангельскому событию – крещению Иисуса Христа в реке Иордан пророком Иоанном. С этим моментом верующие связывают начало земного служения Христа и явление Святой Троицы миру. Отсюда – традиция освящения воды, которая становится символом чистоты, обновления и духовной поддержки. С раннего утра прихожане идут в церкви с емкостями, чтобы набрать воду, которую принято хранить дома весь год и использовать в особых жизненных моментах.

Где безопасно окунуться

В городе Пскове Крещение традиционно сопровождается массовыми купаниями в купелях. К празднику готовятся заранее, чтобы все прошло организованно и без происшествий – уже определен список официальных купелей, где обеспечивается безопасность и доступность для всех желающих. Жители Псковской области могут совершить омовение в специально оборудованных местах в удобный день и время. Территорию заранее очистят, подготовят спуск к воде, освещение, установят палатки, где можно будет спокойно переодеться и погреться. Порядок будут поддерживать cпециальные службы.

Купели оборудуют:

- Возле Мирожского монастыря – в самом сердце города Пскова. Окунуться здесь можно 18 января с 22:00 до 02:00 и 19 января с 10:00 до 17:00,

-Еще одна официальная купель будет находиться в Великих Луках – на Краснофлотской набережной в парке развлечений «Луки-Парк». Купания проводят 18 января с 20.00 до 24.00 и 19 января с 00.00 до 14.00,

- В Псковском округе купели будут в Крыпецком Иоанно-Богословском монастыре, 18 января с 18.00 до 01:00 19 января, с 09.00 до 23.00 19 января) и у Георгиевской церкви в реке Каменка,18 января с 18.00 до 03:00 19 января, с 09.00 до 23.00 19 января,

- В Гдове - на улице Слободская в реке Гдовка, 19 января с 13.00 до 14.00, а также в деревне Залахтовье на базе отдыха «Тридевятое царство», Чудское озеро, 19 января с 14.00 до 15.00,

- В Дедовичах - в микрорайоне Энергетиков, берег реки Шелонь, 18 января с 22:00 до 01:00,

- В Новоржевском округе - в деревне Боровичи, святой источник, 18 января с 18.30 до 23.00,

- В Пушкинских Горах - в озере Тоболенец, 19 января с 12.00 до 15.00.

Безопасность и организация

Все официальные купели будут безопасно оборудованы сотрудниками МЧС - сообщает начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин, а для полной безопасности был выполнен забор воды для анализа Роспотребнадзором. Также к событию привлечены спасатели, полиция, скорая помощь и другие службы. По словам Сергея Лаврухина, многие жители Пскова смогут пройти обряд, так как сотрудники МЧС обеспечат безопасность, окажут помощь и страхование. «В этом году ожидаются сильные морозы, до минус 17 градусов ночью, поэтому важно учитывать состояние организма перед погружением», - подчеркнул начальник управления МЧС.

Взгляд священнослужителей

Купание в освященной воде – традиция, которую десятилетиями, из года в год поддерживают православные христиане, и с каждым годом число желающих окунуться в ледяную прорубь растет. Стоит помнить, что купание не является обязательным церковным обрядом. Это лишь народный обычай, что подчеркивает даже церковь. Священник Артемий Лутченко уже дал комментарий на эту тему: «Не про купание в зимней проруби только переживать, а о том, чтобы подумать, как бы свою жизнь, очистить от грехов и от беззаконий, подумать и потрудиться над этим. Вот это настоящий труд Божий, вот это наша главная забота».

Так что главное здесь – уважение к традиции и собственному здоровью, героизм стоит приберечь для других событий. Крещение прежде всего отмечают молитвой, богослужением и внутренним настроем.

Как подготовиться к купели

Тем, кто только собирается попробовать, стоит подойти к данному событию осторожно и без фанатизма. Спасатели и сотрудники МЧС напоминают о мерах предосторожности: перед спуском в воду важно убедиться в нормальном самочувствии и внутренней готовности, рекомендуется сделать легкую разминку, снять аксессуары, подготовить теплые вещи и полотенце. В воду следует заходить постепенно, без задержек и резких движений, и находиться там всего несколько секунд – особенно начинающим, у кого организм еще не приспособился к резким перепадам температур. После выхода из купели – быстро вытереться насухо, переодеться в сухие вещи и выпить горячий чай или воду, не стоит налегать на кофейные напитки, а также на алкоголь: вопреки распространенному мифу, он не согревает, а повышает нагрузку на сердце и сосуды. Особое внимание стоит уделить детям, пожилым людям и беременным женщинам: им рекомендуется ограничиться посещением храма и набором святой воды.

Роспотребнадзор опубликовал список обязательных действий перед заходом в прорубь. Помимо вышеперечисленных мер, требуется:

- измерить артериальное давление и убедиться, что его значение в норме

- побыть на холодном воздухе

Во время купания требуется:

- не нырять в прорубь вперед головой

- первыми в воду опускать ноги, не прыгать сразу целиком

- выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих

Также Роспотребнадзор обращает внимание на перечень заболеваний, при наличии которых строго противопоказано купание:

- заболевания сердечно-сосудистой системы (порок сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, кардиосклероз, гипертоническая болезнь),

- заболевания центральной и периферической нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, склероз сосудов головного мозга),

- болезни дыхательных путей (туберкулез легких, воспаления легких, бронхиальная астма, эмфизема, хронический бронхит),

- заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, все гепатиты),

- заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, предстательной железы),

- воспалительные заболевания носоглотки (хронический ринит, тонзиллит, отит)

- эндокринные заболевания (сахарный диабет, тиреотоксикоз)

Крещение для псковичей – важный день и часть культурной традиции. Сочетание вековых обычаев и праздничной атмосферы делают Крещение особенным событием, объединяющим горожан – независимо от возраста и степени закалки.

Полина Тимофеева