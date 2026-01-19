В Псково-Печерском монастыре совершили чин великого освящения воды. ВИДЕО

В день Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре совершили чин великого освящения воды, сообщили в Telegram-канале обители.

Видео здесь и далее: Telegram-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Сегодняшний праздник, известный также как Богоявление, напоминает верующим о явлении Пресвятой Троицы: Бога‑Отца (в голосе с небес), Бога‑Сына (Иисуса Христа) и Святого Духа (в виде голубя).

Богослужения в честь Крещения провели и в псковских храмах.

Напомним, в ночь накануне в Псковской области стартовали крещенские купания.