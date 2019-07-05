Культура

Вера Емельянова: Включение Пскова в Список ЮНЕСКО - это огромные возможности для продвижения и сохранения наших памятников

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова прокомментировала решение комитета всемирного наследия ЮНЕСКО о внесении в Список ЮНЕСКО псковских памятников истории и архитектуры.

«Это было триумфальное, единогласное решение. Члены комитета дали очень высокую оценку нашим памятникам архитектуры, что лишний раз подчеркивает уникальность нашей коллекции. Памятники церковной псковской архитектуры изысканно просты и сдержаны, лаконичны и естественны, заключают в себе огромную эмоциональную силу, глубину и искренность. Псковское церковное зодчество оказало влияние на развитие церковной архитектуры и за ее пределами», — отметила Вера Емельянова, которая возглавляет делегацию региона на сессии комитета в Баку.

«Включение в Список ЮНЕСКО — это огромная ответственность для нас. Это признание на мировом уровне истории и культуры нашего зодчества. Это огромные возможности для продвижения наших памятников, а также их сохранения для будущих поколений», — подчеркнула вице-губернатор. Она обратила внимание, что подготовка номинации «Памятники древнего Пскова» шла под непосредственным руководством и при активном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Работу региона также поддержали министр культуры РФ Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

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Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».