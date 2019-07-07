Культура

Включение объекта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО увеличивает его туристическую привлекательность в разы — Минкультуры

В министерстве культуры России прокомментировали внесение памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщалось ранее, решение было принято на проходящей в Баку 43-й сессии комитета всемирного наследия.

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«Это событие крайне значимо для Псковской области, для России в целом, популяризации ее наследия. Как известно, после включения того или иного объекта в Список Всемирного наследия, его туристическая привлекательность возрастает в разы. Мы рады, что теперь еще больше людей узнает об уникальных псковских памятниках и сможет еще больше узнать об истории и культуре нашей страны», — отметил заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Павел Мосолов. Он напомнил, что работа над формированием досье для включения объектов Пскова в Список Всемирного наследия началась в 2015 году. Также замдиректора департамента подчеркнул, что работа по номинированию объектов будет продолжена.



В министерстве культуры напомнили, что продвижение объекта «Памятники Древнего Пскова» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО было инициировано губернатором Псковской области Андреем Турчаком.

«Работа над формированием досье началась в 2015 году усилиями комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. В 2017 году к работе над номинацией «Памятники Древнего Пскова» подключились специалисты Института наследия имени Лихачева. В сентябре 2017 года министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и губернатор Псковской области Андрей Турчак торжественно передали номинационную документацию по объекту «Памятники Древнего Пскова» директору Центра Всемирного наследия Мехтильд Росслер», - говорится в сообщении Минкультуры.