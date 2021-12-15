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Культура

Старинную вставку в перстень обнаружили археологи в Пскове

15.12.2021 12:36|ПсковКомментариев: 0

Вставку в перстень XIX века с монограммой обнаружили археологи в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковского области.

Фото: Археологический центр Псковской области

«К сожалению, определить владельца редко удается, так как к этому времени многие могли позволить себе такое персонализированное украшение. Обнаружена в одной из каменных построек в ходе археологических работ на улице Леона Поземского», - рассказали археологи.

Ранее в ходе раскопок на улице Леона Поземского были найдены обломки глиняных дисков для ткацкого станка, датируемые XI-XII веками.

Теги: #псков #археология
Источник: Псковская Лента Новостей
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