Культура

Старинную вставку в перстень обнаружили археологи в Пскове

Вставку в перстень XIX века с монограммой обнаружили археологи в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковского области.

Фото: Археологический центр Псковской области

«К сожалению, определить владельца редко удается, так как к этому времени многие могли позволить себе такое персонализированное украшение. Обнаружена в одной из каменных построек в ходе археологических работ на улице Леона Поземского», - рассказали археологи.

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