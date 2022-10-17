Культура

Подробности о погребении в центре Пскова рассказала Марина Кулакова

Подробности об обнаруженном погребении на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Начинали мы археологический сезон, который еще не закончен, в Пскове. Провели небольшие раскопки на 20 квадратных метров на Псково-Печерском подворье. Эти 20 квадратных метров – удивительная территория улицы Профсоюзной. Поздние слои были убраны, средневековые остались начиная с XV до XII-XIII века. Внизу обнаружили погребения. У нас, как обычно, сначала история о тяжелой судьбе древней женщины, потому что была с ребенком», – рассказала Марина Кулакова.

Однако, как уточнила специалист, при дальнейшем исследовании женщина оказалась мужчиной, а детей по количеству костей может быть двое.

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«Что же с ними случилось? Почему вот так мужчину похоронили? Пока ничего не можем сказать. Но это точно был мужчина. Возраст от 30 до 35 лет», – подытожила гостья студии.