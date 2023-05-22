Культура

Современный библиотечный центр появится в Пскове

Современный библиотечный центр появится в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К "культурным" итогам 2022 года можно отнести победу Центра детского чтения в конкурсе министерства культуры и получение в этом году 5 млн рублей на создание модельной библиотеки по нацпроекту "Культура". В результате модернизации будет создан современный библиотечный центр. Это будет уже третья модельная библиотека в городе Пскове. За счет средств городского бюджета мы продолжили поддерживать наши учреждения культуры», - сказал он.

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Так, Псковский планетарий приобрел проектор для демонстрации полнокупольных фильмов. В детской музыкальной школе №5 проведен ремонт, в концертном зале заменены кресла. Помимо этого, школа получила новые духовые инструменты на сумму 2,7 млн рублей. Закуплены новые музыкальные инструменты и в детскую музыкальную школу №4. В Доме офицеров обновлено световое оборудование, заменен пол в концертном зале, а в ближайшее время в нем установят новые кресла.

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив в городе реализовано три крупных социальных проекта, отметил Борис Елкин. Создана открытая мастерская печатной графики «Доступный эстамп», проведен фестиваль «Центр талантов», в Зеленом театре состоялось «Историческое шоу "Россия начинается здесь"».

«Эта площадка в 2022 году 10 раз становилась местом проведения масштабных культурных мероприятий. В День флага на набережной реки Великой был растянут самый протяженный триколор в истории Псковской области. В этой акции приняли участие более 7 тысяч человек. В целом наши учреждения культуры провели сотни концертов и других мероприятий для псковичей и гостей города, что позволило повысить туристическую привлекательность Пскова», - подытожил Борис Елкин.