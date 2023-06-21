Покататься на сапборде смогут гости фестиваля «Добрый рок 2023»

Покататься на сапборде смогут гости XI Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023», который состоится 7-9 июля в Палкино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.
Фото: Sup-Pskov
«Команда Sup-Pskov будет с нами в дни фестиваля на озере Смолинском. Для них это не новый водоем, в прошлом году на нем проводился Sup Pskov Community 2022, значит, прокат будет безопасным! Больше информации позже!» - рассказал Андрей Семенов.
Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.
Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.
«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).
Возрастная категория 16+
Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»