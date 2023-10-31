Культура

Псковская область принимает участие в квесте «Серебряное ожерелье России» на ВДНХ

Квест «Серебряное ожерелье России» в День народного единства, 4 ноября, начал работу на Международной выставке-форуме «Россия». Участие в нем принимает и Псковская область как резидент одноименного туристического маршрута. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Официальные представители руководства всех 11 регионов Северо-Запада дали старт мероприятию. Все они погасили паспорта путешественников, которые гости выставки должны полностью заполнить печатями, чтобы получить памятный приз. От Псковской области в торжественной церемонии принял участие первый вице-губернатор Денис Салий.

«"Серебряное ожерелье России“ — большой туристический проект, объединяющий все регионы Северо-Запада России. Псковской области есть, что предложить, в том числе искушенному туристу. Транспортная доступность — можно прилететь, приехать на поезде, на самолете из Москвы, на "Ласточке“ из Санкт-Петербурга. Здесь можно увидеть Псковский кром, монумент "Александр Невский с дружиной“, посетить Печоры, Изборск и Пушкинские Горы. Участие в таком масштабном туристическом маршруте для региона — дополнительная возможность продвижения туристского потенциала региона на внутреннем рынке. Уверен, что за время выставки "Россия“ Псковской области в Москве станет больше и по всей стране узнают о ней еще больше», — сказал он по окончании церемонии.

Задание Псковской области — сделать фотографию на стенде региона и опубликовать ее в соцсетях с хештегом #ПсковДляОтпусков. У коллег из Новгородской области, к примеру, организована экскурсия с аудиогидом. У каждого региона свои призы, они вручаются на том стенде, где ставится завершающая печать в паспорт туриста.

Квест «Серебряное ожерелье России» проводится с целью популяризации межрегионального туристского проекта. Он состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты.

«Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.

Прохождение квеста будет доступно в первый день работы выставки с 11:45 и до 20:00, а в остальные дни работы выставки с 14:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на площадке ВДНХ в Москве с масштабного концерта «Тысяча первых», где принял участие печорский эстрадный хор «ЛаккиЛайк». Они спели ряд песен, в том числе с знаменитым певцом Шаманом исполнили гимн России и трек «Я — русский». Инициатором проведения такого масштабного мероприятия выступил президент России Владимир Путин. Достижения всех регионов страны будут представлены на ВДНХ до середины апреля 2024 года.