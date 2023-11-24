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Культура

Автограф Гоши Куценко можно будет получить на стенде Псковской области на выставке «Россия»

29.11.2023 18:22|ПсковКомментариев: 0

Встреча с заслуженным артистом России, актера театра и кино Гошей Куценко пройдет на стенде Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ 1 декабря в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области. 

Фото: комитет по культуре Псковской области / Telegram

«Артист расскажет гостям стенда о любимых местах Псковской области, чем его привлекает наш регион и что его связывает с Псковщиной», - рассказали в комитете, добавив, что посетители выставки смогут получить автограф и сделать фотографию с актером.

Ранее сообщалось, что Гоша Куценко озвучил аудиогид для экспозиции Псковской области на выставке-форуме «Россия».

Напомним, посетить стенд Псковской области и другие экспозиции выставки «Россия» можно со вторника по четверг с 10.00 до 21.00, с пятницы до воскресенья с 10.00 до 22.00. По понедельникам на площадке технический день — экспозиции недоступны для посещения.

Ранее артист Гоша Куценко представил псковичам свой новый фильм «Любовь-морковь: Восстание машин», в котором сыграл главную роль. 

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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