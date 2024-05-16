Культура

Международный день музеев отмечают 18 мая

Международный день музеев отмечают музейные работники разных стран сегодня, 18 мая.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться по всему миру, пишет calend.ru.

К этому празднику приурочена акция «Ночь музеев», которая пройдет и в Псковской области. С мероприятиями, которые состоятся в Псковском музее-заповеднике и его филиалах, а также в музее-заповеднике «Изборск» можно ознакомиться по ссылкам ниже.