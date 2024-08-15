Огромную ванну изготовили для поиска бисера и бус на раскопках в Выбутах

Бисер и бусы удавалось находить при раскопках в Выбутах в Псковском районе благодаря новой методике. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказала старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Кристина Косовец.
«Мы сварили огромную ванну, в которую набрали воду, и каждый день с помощью сито промывали культурный слой», - пояснила научный сотрудник.
Также на раскопках удавалось находить комплексы построек конца X - начала XI веков. «Их, к сожалению было немного, но тем не менее они были. Оттуда происходили находки фибул, бус, перстней», - отметила Кристина Косовец.
Ранее сообщалось, что большое количество рыбных костей времен княгини Ольги обнаружили археологи на раскопах в Выбутах.