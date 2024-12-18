Культура

Более 30 объектов культурного наследия будут реставрировать в 2025 году в Псковской области

В 2025 году будет направлено 810 млн рублей на сохранению объектов культурного наследия по линии АНО «Возрождение культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«810 млн рублей в 2025 году будет направлено на эти цели по линии АНО «Возрождение культурного наследия». Активные работы будут вестись на 30 объектах», - отметил глава региона.

По прямым контрактам Минкультуры 150 млн будет направлено на реконструкцию Порховской крепости, добавил губернатор

«И ещё 8 млн – на разработку научно-проектной документации по объектам в деревне Клин, которые связаны с патриархом Тихоном. Это внебюджетные средства, но объёмы серьёзные, и они напрямую отвечают на обращения по теме сохранения нашего наследия», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».