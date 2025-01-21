Находки археологов представили историю денежного обращения Пскова с XV по ХХ век

Монеты, найденные археологами на раскопах в городе, очень полно отразили картину денежной истории Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Археологическом сообществе Псковской области».
Фото здесь и далее: «Археологическое сообщество Псковской области»
Изучены нумизматические коллекции, полученные при археологических раскопках в Пскове на Красноармейкой набережной, Кузнецкой улице, у церкви Николы со Усохи и Выбутах.
Он добавил, что представительной стала серия монет XV–XVI веков, зарегистрированных при раскопках на Кузнецкой улице. Там нашли серебряные деньги независимого Новгорода. Благодаря тождеству веса и пробе серебра денежные знаки Новгородской и Псковской республик вместе использовались при денежных расчетах, уточнил Константин Горлов.
«Чрезвычайно интересной оказалась серия медных пул XVI века, отражающих состав повседневного денежного обращения эпохи Ивана Грозного. Из оборота такие монеты исчезли в период Смутного времени из-за высокой инфляции в стране. На Кузнецкой улице удалось получить коллекцию ранних монет РСФСР и СССР, иллюстрирующих проводимые в те годы денежные реформы, поиски оформления монет нового государства, в которых ярко отразилась эволюция идеологических установок и художественных направлений 20-х – 30-х годов ХХ века. Исследованные нумизматические коллекции полно представили историю денежного обращения Пскова с XV по ХХ век», - заключил Константин Горлов.