Культура

Ольга Любимова: Библиотека имени Василева в Пскове станет центром культуры

Библиотека имели И. И. Василева в Пскове станет центром культуры, такое мнение выразила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Псков — это город с богатейшей историей, край воинской доблести, духовного наследия и великих культурных традиций. Еще в XII веке при монастырях здесь создавались первые библиотеки, бережно сохранявшие рукописи и летописи, которые сегодня помогают нам воссоздать облик прошлого. И вот теперь, в самом сердце Пскова, появилась новая точка притяжения, современный культурный центр, где история раскрывается в новом формате», - отметила министр.

Библиотека имени И. И. Василева — не просто собрание книг, а мультиформатное пространство. Выставочные залы с мультимедийными экспозициями оживляют страницы летописей, позволяя по-новому взглянуть на минувшие события. Здесь каждый сможет найти что-то свое: школьники и студенты — новые интересные образовательные возможности, краеведы — редкие архивные материалы, творческие люди — площадку для самовыражения, сказала Ольга Любимова.

«Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вложил свою энергию и знания в создание этого проекта. Уверена, что библиотека станет центром культуры, объединяющим поколения. Желаю вам вдохновения, новых свершений и увлекательных путешествий в мир истории, искусства и литературы», - заключила министр культуры.

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Напомним, библиотеку торжественно открыли 20 февраля. Она располагается в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Здесь установлено интерактивное оборудование и система «Умный дом». Есть несколько мультимедийных пространств, где воспроизводятся отснятые сюжеты об истории Псковского края.

В торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.