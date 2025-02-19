Ольга Любимова: Библиотека имени Василева в Пскове станет центром культуры

Библиотека имели И. И. Василева в Пскове станет центром культуры, такое мнение выразила министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Библиотека имени И. И. Василева — не просто собрание книг, а мультиформатное пространство. Выставочные залы с мультимедийными экспозициями оживляют страницы летописей, позволяя по-новому взглянуть на минувшие события. Здесь каждый сможет найти что-то свое: школьники и студенты — новые интересные образовательные возможности, краеведы — редкие архивные материалы, творческие люди — площадку для самовыражения, сказала Ольга Любимова.
Напомним, библиотеку торжественно открыли 20 февраля. Она располагается в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Здесь установлено интерактивное оборудование и система «Умный дом». Есть несколько мультимедийных пространств, где воспроизводятся отснятые сюжеты об истории Псковского края.
В торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.