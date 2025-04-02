Культура

Директор библиотеки из Луганска рассказала псковичам, как читают в военное время

Директор Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки Наталья Расторгуева выступила в Пскове на встрече библиотекарей, посвящённой роли библиотек в общественном диалоге. Она представила четыре наблюдения, которые, по её словам, подтверждают важность библиотек «в условиях военного времени», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первым фактом она назвала феномен «военного чтения» — когда несмотря на обстрелы, отсутствие света и воды люди стремятся попасть в библиотеку. По её словам, в 2014–2015 годах в Луганске вновь стали востребованы карточные каталоги, которые планировали упразднить.

Второй пример — сохранность фонда после обстрела здания библиотеки летом 2014 года.

«За два месяца, пока мы стояли без окон и двери, не произошло ни одного случая мародёрства», — отметила Наталья Расторгуева.

Третьим фактом она назвала роль книги в сохранении исторической правды. В 2023 году вузы республики начали принимать студентов с территорий, ранее находившихся под контролем Киева. Некоторые из них, по её словам, «были уверены, что украинцы — древнейшая нация на земле», но не знали, кто такие Даль или Варенцов.

Четвёртый факт — добровольный уход на фронт троих сотрудников библиотеки 25 февраля 2022 года. Один из них, Дмитрий Дагадин, погиб.

«Они уходили так же, как актёры, музыканты, музейные работники — на защиту родного языка», — сказала директор.

По её словам, библиотека остаётся «центром формирования гражданского самосознания» и «одним из самых сильных инструментов воспитания патриотизма».

Наталья Расторгуева подчеркнула, что библиотеки обеспечивают свободный доступ к источникам, способным рассказать «о выдающихся деятелях и великой истории страны».

Напомним, встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров», организованная совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино, прошла 10 апреля в псковской библиотеке имени Валентина Курбатова.