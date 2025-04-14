Культура

Выставки и встречи с писателями запланированы в первый день XX книжного форума «Русский Запад»

XX Международный книжный форум «Русский Запад» пройдет в Пскове 15-17 апреля. Торжественное открытие книжного форума запланировано сегодня в 15.00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. До этого можно посетить книжные выставки и творческие встречи.

Книжные выставки будут работать 15 – 17 апреля

Книжная выставка-ярмарка, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова. Фойе, 1 этаж. Выставка «Псковская книга – 2024», библиотека им. В.Я. Курбатова. Актовый зал, 1 этаж. Выставка «Мы помним, мы гордимся!». библиотека им. В.Я. Курбатова.

Программа на 15 апреля. «80-летию Великой Победы посвящается!»

10.30 – 12.00, библиотека им. В.Я. Курбатова, зал. Президентской библиотеки, 2 этаж.

Круглый стол «Архив местной печати. 80-летию Победы посвящается...».

Презентация проекта Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова «Буквы огненных лет». (Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и передача исторической памяти молодым поколениям).

13.00 – 13.45, библиотека им. В.Я. Курбатова, зал Президентской библиотеки, 2 этаж.

Презентация второго тома блокадного дневника Лены Гриц.

15.00 – 16.00, библиотека им. В.Я. Курбатова. Актовый зал, 1 этаж.

Торжественное открытие XX Международного книжного форума «Русский Запад».

В рамках мероприятия пройдут подведение итогов и награждение победителей конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024» и вручение ежегодной премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С.А. Цвылева.

Параллельные мероприятия

10.30 – 12.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Смарт-зал, 1 этаж. День комплектатора .

. 11.00 – 13.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, кабинет В.Я. Курбатова, 1 этаж. Творческая встреча с Игорем Смолькиным .

. 11.30 – 12.30: «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А. Творческая встреча с Ириной Лисовой .

. 13.00-14.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», Октябрьский пр-т, д. 7А. Блогер из каменного века: интерактивная программа для детей 8-11 лет. Модератор программы Наталья Барткова .

. 15.00 – 16.00: о.с.п. «Псковская областная библиотека для незрячих и слабовидящих» ул. Набат, 5. Ох уж эти тайны: интерактивная программа для детей 8-12 лет по книге «Тайны Таины» .

. 17.00 – 18.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова, кабинет В.Я. Курбатова, 1 этаж. «Награды Великой Отечественной войны». Творческая встреча с Александром Черёминым .

. 17.00 – 18.00: Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова, Актовый зал, 1 этаж. Встреча с Алексеем Варламовым. Мероприятие проходит онлайн.

Полную программу XX Международного книжного форума «Русский Запад» можно увидеть по ссылке ниже. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером мероприятия.