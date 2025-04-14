Культура

Тему войны в литературе подняли на встрече с главой псковского отделения Союза писателей РФ

Творческая встреча с председателем регионального отделения Союза писателей России Игорем Смолькиным прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад», который стартует 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии предоставлены Игорем Смолькиным

«Наша встреча проходит в Великий вторник. Эти дни объединяют такую большую, великую тему: это последние дни жизни Спасителя, именно в эти дни состоялось искупление рода человеческого, поэтому каждый день какое-то событие освещает. Это отражается в чтениях, церковных песнопениях», - заметил Игорь Смолькин.

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Он рассказал слушателям притчи «О талантах» и «О десяти девах», а также подробнее о всех днях недели перед Пасхой, обратив особое внимание на субботу — единственный день, когда Спаситель был мертв.

Основной же темой встречи стало 80-летие Великой Победы.

«Война и победа — одна из важнейших тем человеческого бытия во все периоды его существования. Самые яркие впечатления о воинской славе, мужестве и чести мы, конечно же, черпаем из литературных источников. Достаточно вспомнить "Илиаду" Гомера, описание легендарного подвига юноши Гая Муция Сцеволы, который спас Рим во время осады города в 509 году до н. э. Подвиг трехсот спартанцев, противостоящих под предводительством царя Леонида нашествию армии персидского Ксеркса», — сказал Игорь Смолькин.

В своем выступлении он затронул историю описания военных действий в литературе разных времен, вплоть до Великой Отечественной войны.

«Именно благодаря писцам слова мы узнали о великих подвигах и немыслимых зверствах фашизма. Именно благодаря писателям тех времён мы в таких красках помним все события той войны», — уточнил председатель регионального отделения Союза писателей России.

Игорю Смолькину вручили официальную благодарность от директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Ларисы Егоровой за участие в XX Международном книжном форуме «Русский Запад», который проходит в Пскове 15-17 апреля.