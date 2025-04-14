Тему войны в литературе подняли на встрече с главой псковского отделения Союза писателей РФ

Творческая встреча с председателем регионального отделения Союза писателей России Игорем Смолькиным прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад», который стартует 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии предоставлены Игорем Смолькиным
«Наша встреча проходит в Великий вторник. Эти дни объединяют такую большую, великую тему: это последние дни жизни Спасителя, именно в эти дни состоялось искупление рода человеческого, поэтому каждый день какое-то событие освещает. Это отражается в чтениях, церковных песнопениях», - заметил Игорь Смолькин.
Он рассказал слушателям притчи «О талантах» и «О десяти девах», а также подробнее о всех днях недели перед Пасхой, обратив особое внимание на субботу — единственный день, когда Спаситель был мертв.
Основной же темой встречи стало 80-летие Великой Победы.
В своем выступлении он затронул историю описания военных действий в литературе разных времен, вплоть до Великой Отечественной войны.
Игорю Смолькину вручили официальную благодарность от директора Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Ларисы Егоровой за участие в XX Международном книжном форуме «Русский Запад», который проходит в Пскове 15-17 апреля.