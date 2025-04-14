Культура

XX книжный форум «Русский Запад» торжественно открыли в Пскове. ФОТО

Торжественное открытие XX Международного книжного форума «Русский Запад» состоялось 15 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Генеральный директор библиотеки Лариса Егорова рассказала о значимости мероприятия и его программе.

«Сегодня мы открываем юбилейный книжный форум "Русский Запад". В рамках открытия планируется подведение итогов конкурса "Псковская книга", где уже определены номинанты. Также пройдет награждение победителей краеведческого конкурса "Цвылевские чтения" и наших гостей — издательств, которые приезжают к нам из года в год», — отметила Лариса Егорова.

Она добавила, что помимо официальной части, форум включает книжную ярмарку, на которой представлены как редкие книги, выпущенные в 1925 году, так и новинки, которые будут представлены впервые.

«У псковичей есть возможность познакомиться с книгами, которые еще нигде не были представлены», — подчеркнула генеральный директор библиотеки имени Валентина Курбатова.

По словам Ларисы Егоровой, на конкурс «Псковская книга» было подано около 30 номинантов, и жюри учредило несколько специальных номинаций для работ, которые не могли остаться без внимания.

«Сегодня авторы этих книг будут отмечены», — добавила она.

Форум стал площадкой для представления работ из всей Псковской области, включая музеи, библиотеки и архивы.

«Все региональные издания, которые желали выставить свои работы, представлены на нашем форуме», — заключила Лариса Егорова.

Приветственный адрес от заместителя губернатора Псковской области Ольги Тимофеевой зачитала первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

«Поздравляю организаторов, участников и всех, кто на протяжении двух десятилетий превращает эту площадку в ключевое мероприятие Псковской области по поддержке книги и чтения. За годы своего существования "Русский Запад" из обычной книжной ярмарки превратился в интеллектуальное пространство, где обсуждаются актуальные вопросы книжной индустрии, рождаются новые идеи, подводятся итоги и отмечаются профессионалы за их значимый вклад в развитие культуры. Книга несет великую просветительскую, объединяющую миссию. Обеспечивает непрерывную связь времен и поколений. Воспитывает в человеке высокое, нравственное и гражданское. Важно создавать необходимые условия для продвижения книги. И приобщать людей к богатейшему литературному наследию. Уверена, форум пройдет на высоком профессиональном уровне. Позволит построить конструктивный диалог между всеми его участниками. И будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в книгах, в сфере книгоиздания. Желаю всем участникам форума плодотворной работы. Пусть эти три насыщенных дня подарят нам заряд энергии и ярких воспоминаний, которые будут согревать сердца на протяжении всего года», - говорится в адресе заместителя губернатора.

Подробнее с программой XX Международного книжного форума «Русский Запад» можно ознакомится по ссылке ниже. Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером мероприятия.