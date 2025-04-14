Лауреатом пятой премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени Цвылева стал Владимир Орлов

Лауреатом пятой премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени Сергея Цвылева стал почетный гражданин Великих Лук Владимир Орлов, награждение состоялось в Пскове 15 апреля в рамках торжественного открытия XX Международного книжного форума «Русский Запад», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Премия присуждена Владимиру Орлову за плодотворный многолетний краеведческий труд, выдающиеся личные заслуги в изучении Псковского края.
Напомним, также в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024».
XX Международный книжный форум «Русский Запад» продолжится в Пскове до 17 апреля.