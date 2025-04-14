Культура

Лауреатом пятой премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени Цвылева стал Владимир Орлов

XX Международный книжный форум «Русский Запад» продолжится в Пскове до 17 апреля.

Напомним, также в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024».

Премия присуждена Владимиру Орлову за плодотворный многолетний краеведческий труд, выдающиеся личные заслуги в изучении Псковского края.

Лауреатом пятой премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени Сергея Цвылева стал почетный гражданин Великих Лук Владимир Орлов, награждение состоялось в Пскове 15 апреля в рамках торжественного открытия XX Международного книжного форума «Русский Запад», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В опросе приняло участие 147 человек

В опросе приняло участие 147 человек

Все и так прекрасно, мой универ - ПсковГУ.

Вуз – не только его ректор, а и профессиональный коллектив.

ПсковГУ уже ничего не поможет.

Репутация восстановится, когда все украденные деньги уйдут на реальное развитие вуза.

Для начала стоит вернуть уволенных при Наталье Ильиной преподавателей.

Стоит начать с отмены всех «реформ» Натальи Ильиной.

Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?

Лауреатом пятой премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени Цвылева стал Владимир Орлов

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