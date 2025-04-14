Культура

Детский путеводитель по Пушкинскому заповеднику пользуется вниманием гостей «Русского Запада»

На книжной ярмарке, которая сейчас в рамках ХХ книжного форума «Русский Запад» развёрнута в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, корреспондент Псковской Ленты Новостей нашёл книгу «Откуда взялся Пушкин», выпущенную в свет силами Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в «Михайловском», это издание — детский путеводитель по Пушкинскому заповеднику. Придумала и нарисовала его молодая московская художница, ученица всемирно известного иллюстратора Бориса Диодорова и давний друг музея Елена Абдулаева.

Как рассказал Павел Маркин, менеджер московского издательства БуксМАрт, которое привезло в Псков много богато изданных книг для детей, книга Елены Абдулаевой и Пушкинского заповедника пользуется спросом у псковичей. И, в частности, два её экземпляра сразу же после открытия выставки приобрела областная библиотека. «Откуда взялся Пушкин» вызывает больший интерес в представленной издательством на «Русском Западе» серии из трёх книг, оформленных московской художницей и другом «Михайловского». В эту серию, рассказал Павел Маркин, кроме путеводителя по Пушкинскому заповеднику, вошли ещё «Снегурочка» по пьесе А. Островского, которую сама художница адаптировала в расчёте, что её будут читать младшие школьники, и «Сказки учёного гнома» Наталии Кимбер. Эти три книжки изданы в одном формате, но несмотря та то, что проиллюстрированы одной рукой, получились очень разными. «Книжка про музей-заповедник «Михайловское» получилась этаким приветом журналу «Пионер», это Non-fiction, — прокомментировал специалист издания. — «Снегурочка» решена совсем иначе, вот, даже на обложке столько оттенков красного — «жаркая» такая книжка получилась. Очень важно, что художница подходит к каждой своей работе как к отдельному, цельному художественному проекту».

В Пушкинском заповеднике напомнили, что судьба этого детского путеводителя сложилась удачно. Почти тотчас же после выхода в свет, в июне 2023 года, он стал дипломантом международного конкурса «Образ книги», который Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проводит совместно с отделением «Книжная графика» Московского союза художников (номинация: «Иллюстрации к изданиям Non-fiction»). А иллюстрации к книжке, воспроизведённые в крупном формате, стали востребованной передвижной выставкой, которую Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» уже не единожды показывал в России и в Беларуси.