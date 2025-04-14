Историк Александр Черемин: Псковичи показали свою смелость даже в Астрахани

Творческая встреча с историком и писателем Александром Череминым прошла в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева в Пскове сегодня, 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Основной теме встречи стал выход книги «Астраханский улус - ханство (XIII-XVI века)». Астрахань - родной город историка. Новую книгу Александр Черемин посвятил не только историкам и любителям истории, но и землякам.
Историк рассказал гостям творческой встречи о политике, торговле и развитии Астраханского ханства. Спикер подчеркнул, что залогом стремительного роста уровня жизни были природные и человеческие ресурсы.
Историк продемонстрировал и другие свои книги. Среди них - «Брест. История приграничного города (X-XXI века)», «Касимовское ханство (XV-XVII века)», «Правда о Великой Отечественной войне».
Творческая встреча с Александром Череминым прошла в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад».