Культура

Историк Александр Черемин: Псковичи показали свою смелость даже в Астрахани

Творческая встреча с историком и писателем Александром Череминым прошла в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева в Пскове сегодня, 16 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основной теме встречи стал выход книги «Астраханский улус - ханство (XIII-XVI века)». Астрахань - родной город историка. Новую книгу Александр Черемин посвятил не только историкам и любителям истории, но и землякам.

«Рассказать богатую историю своего края - такова цель моей книги. Жители регионов должны знать о месте, где они живут. Это относится и к вашему краю», - отметил писатель.

Историк рассказал гостям творческой встречи о политике, торговле и развитии Астраханского ханства. Спикер подчеркнул, что залогом стремительного роста уровня жизни были природные и человеческие ресурсы.

«Шапка Мономаха была создана именно у нас, в Астархане - ещё не Астрахани. Это чтобы вы понимали, какие вещи изготавливались. Таких изделий было немало. Готовилась в нашем крае и церковная утварь высочайшего качества, в том числе небьющееся стекло для икон. <…> Такое богатство привлекло даже псковичей. Они вместе с новгородцами перешли реку Итиль и ограбили ряд городов. Псковичи показали свою смелость даже в Астрахани!» - рассказал Александр Черемин.

Историк продемонстрировал и другие свои книги. Среди них - «Брест. История приграничного города (X-XXI века)», «Касимовское ханство (XV-XVII века)», «Правда о Великой Отечественной войне».

Творческая встреча с Александром Череминым прошла в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад».