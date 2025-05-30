Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Что делать При укусе клеща
Баня «Гельдт» уходит в отпуск
нейросети для предпринимателей
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
Господин Рейтингомер
Ансамбль на террасе «Покровского»
Лев в клетке
Легкая кухня Ягодный пудинг
ТОС инструкция применения
Задержание ректора ПсковГУ
Новая веха профсоюзов
Агростартапы Псковской области
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Культура 30.05.2025 10:130 Глеб Травин — «кругостранное» путешествие на велосипеде. «Разговоры о важных». ВИДЕО 11.06.2025 18:400 Узнать о боевом пути более 100 работников псковского музея можно на новой выставке 11.06.2025 17:440 Более сотни детских рисунков представили на всероссийском конкурсе «Полет мечты» в Великих Луках 11.06.2025 15:530 Представители разных национальностей празднуют в «Михайловском» День России 11.06.2025 15:180 Выставка из Изборска откроется в Крыму в День России 11.06.2025 14:420 Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» откроется в Изборске
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:393 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 08.06.2025 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 04.06.2025 17:500 Прокуратура проводит разбор ситуации, возникшей на ОГЭ в псковской школе 04.06.2025 12:150 Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей 10.06.2025 15:125 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Более сотни детских рисунков представили на всероссийском конкурсе «Полет мечты» в Великих Луках

11.06.2025 17:44|ПсковКомментариев: 0

В рамках выставочного проекта «Высота» в Великих Луках завершился всероссийский конкурс детского творчества «Полет мечты», ежегодно проходящий в преддверии Международной встречи воздухоплавателей. В этом году выставка-конкурс вновь собрала работы талантливых юных художников в возрасте от 7 до 16 лет со всей России и Белоруссии, сообщили в группе «Воздухоплавание| Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Воздухоплавание | Великие Луки» / «ВКонтакте»

Выставка под названием «В полете» открылась в выставочном зале Детской художественной школы имени А. А. Большакова. Посетители смогли увидеть более сотни рисунков, поражающих воображение яркими красками, смелыми фантазиями и добрым настроением. Рыжие коты, управляющие воздушными шарами, чудесные аэропланы, сказочные существа в небесах представили юные художники на выставке.

 

Конкурс стал частью культурной программы, приуроченной к одному из главных событий города — Международной встрече воздухоплавателей, давно ставшей визитной карточкой Великих Лук.

На церемонии награждения с приветственным словом к юным художникам обратился директор Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов. 

 

«Каждая работа — это не просто рисунок, а история, рассказанная языком мечты. Именно такие творения вдохновляют нас всех на полет — к новым идеям, открытиям и, конечно, к творчеству», - отметил Владимир Орлов.

Победители и участники конкурса получили дипломы, памятные подарки. 

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове». 

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.

Смотрите также
07.06.2025 09:000 Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 183 человека
Сюжет: 29-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках Более сотни детских рисунков представили на всероссийском конкурсе «Полет мечты» в Великих Луках К встрече воздухоплавателей в Великих Луках Почта России выпустила памятный штемпель Второй спортивный полет совершили воздухоплаватели в Великих Луках Стали известны задания вечернего спортивного полета воздухоплавателей в Великих Луках Вечерний спортивный полет воздухоплавателей состоялся в Великих Луках Вечером 10 июня в Великих Луках ожидается спортивный полет воздухоплавателей Впервые за несколько лет встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет в открытом формате Для аэронавтов в Великих Луках организовали катание на коньках Андрей Турчак планирует проводить фестивали воздушных шаров в Уймонской долине Утренний полёт Международной встречи воздухоплавателей отменили из-за непогоды Стали известны имена участников Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках Вечерний спортивный полет воздухоплавателей в Великих Луках отменен Генеральный брифинг дал старт 29-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Зарубежный фотограф осветит 29-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках Тульский пилот традиционно поднимется в великолукское небо на аэростате «Барбадос» Первый тренировочный полет прошел на 29-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках В первый день регистрации на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали 50 заявок 29-я Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках Пилот встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Это особенное чувство — когда поднимаешься в небо над родным городом Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД Чемпионы предыдущих лет откроют массовый старт аэростатов в Великих Луках Кофе-квест и раздачу напитков устроят на встрече воздухоплавателей в Великих Луках Движение транспорта ограничат из-за проведения «кей-граба» в Великих Луках Входы на встречу воздухоплавателей в Великих Луках оборудуют металлодетекторами  ЗАО «ЗЭТО» вновь станет спонсором соревнований по кей-грабу на встрече воздухоплавателей Встреча воздухоплавателей в Великих Луках-2025 подтвердила статус международной Великолукский воздухоплаватель Сергей Виноградов: Наш город любит небо Алтайский пилот аэростата примет участие в великолукской встрече воздухоплавателей Директор встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Подготовка вышла на финишную прямую «Ждите прилёта воздушных шаров»: вторая библиотека в Великих Луках готовится стать модельной На встрече воздухоплавателей в Великих Луках Псковскую область представят 14 пилотов Пилотесса из Великих Лук завоевала «бронзу» на чемпионате РФ по воздухоплаванию Стартовал набор волонтеров на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках Более 40 пилотов подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Евгения Чубарова назначили спортивным директором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Началась регистрация пилотов для участия в великолукской встрече воздухоплавателей Организатору встреч воздухоплавателей в Великих Луках присвоено звание «Почётный Аэронавигатор»
11.06.2025, 19:000 Концерты в честь Дня России пройдут в торговых центрах Пскова 11.06.2025, 18:400 Узнать о боевом пути более 100 работников псковского музея можно на новой выставке 11.06.2025, 18:400 Просто космос! 11.06.2025, 18:230 «Гайд-парк»: Сотрудник филиала центра «Воин» Андрей Ключко об общественной работе и политических амбициях. ВИДЕО
11.06.2025, 18:220 Псковича заключили под стражу за покушение на убийство сожительницы в спортклубе 11.06.2025, 18:200 Провести День России в Изборске предлагают псковичам и гостям региона 11.06.2025, 18:190 К встрече воздухоплавателей в Великих Луках Почта России выпустила памятный штемпель 11.06.2025, 18:170 Колумбийские кофейные зерна не попали в РФ через границу в Псковской области
11.06.2025, 18:150 В ВЛГАФК открылись мемориальные стенды, посвященные героям войны 11.06.2025, 18:120 «Квадратные метры»: Анализ финансовых инструментов при покупке квартир 11.06.2025, 18:110 Размер госдолга Псковской области находится в допустимых пределах — Александр Котов 11.06.2025, 18:090 На территории 22 личных подсобных хозяйств в Псковской области отменили карантин
11.06.2025, 18:070 Орден Александра Невского вручили в Пскове 237-му полку дивизии ВДВ 11.06.2025, 18:020 День России в Псковском филиале Университета ФСИН встретили торжественным построением 11.06.2025, 17:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 июня 11.06.2025, 17:490 Фестиваль «Виноград» можно привести как пример культуры питья — Александр Котов
11.06.2025, 17:470 Армен Мнацаканян посвятил рабочую поездку в Новоржевский округ вопросам благоустройства 11.06.2025, 17:440 Более сотни детских рисунков представили на всероссийском конкурсе «Полет мечты» в Великих Луках 11.06.2025, 17:320 Работник дорожной организации в Пскове спрыгнул с крана и подвернул ногу 11.06.2025, 17:290 Оползень сошел в полосе отвода дороги в локнянской деревне Барсуки
11.06.2025, 17:190 Андрей Ключко: Ветераны СВО заслуживают доверия народа 11.06.2025, 17:050 Александр Котов выступит наставником кадровой программы «Герои земли Псковской» 11.06.2025, 17:030 Подосиновики нашел любитель «тихой охоты» в псковском лесу. ФОТО 11.06.2025, 16:590 СИЗО-2 в Великих Луках отмечает 80-летие со дня образования
11.06.2025, 16:510 Многие предприятия ЖКХ в регионе находятся в предбанкротном состоянии — Александр Котов 11.06.2025, 16:460 Проект о допуске студентов к педагогической деятельности приняли в первом чтении ГД 11.06.2025, 16:422 Реплика Константина Калиниченко: Лев в клетке 11.06.2025, 16:390 Псковская область вошла в число 23 регионов, которым ЦИК разрешила использовать ДЭГ
11.06.2025, 16:270 Суд отказался обязывать собственника снести «Шашлычный дворик» в Острове 11.06.2025, 16:220 Автомобиль наехал на падающее дерево в Пскове 11.06.2025, 16:060 Причины задержки строительства экотехнопарка назвал Александр Котов 11.06.2025, 15:530 Представители разных национальностей празднуют в «Михайловском» День России
11.06.2025, 15:500 В Псковском районе началось строительство инфраструктуры для догазификации деревни Кузнецово 11.06.2025, 15:420 Погода оказывает значительное влияние на покос травы — администрация Пскова 11.06.2025, 15:310 Игорь Дитрих поздравил коллектив Псковской стоматологической поликлиники с профессиональным праздником 11.06.2025, 15:270 Семейный чемпионат по боулингу пройдет в Пскове в честь Дня России
11.06.2025, 15:180 Выставка из Изборска откроется в Крыму в День России 11.06.2025, 15:180 Глава АХО филиала центра «Воин: Мы воспитываем не солдат, а патриотов своей Родины 11.06.2025, 15:060 График работы почтовых отделений в Псковской области изменится на длинных выходных 11.06.2025, 15:021 Александр Котов о реформе здравоохранения: Больницы никто не закрывает
11.06.2025, 14:520 Сбер запустил молодёжные карты в новом дизайне с артом 11.06.2025, 14:510 Министр просвещения РФ: ИИ никогда не сможет заменить учителей 11.06.2025, 14:500 Жители Псковской области перевели мошенникам около 10 миллионов рублей 11.06.2025, 14:480 Андрей Козлов: Псковские аграрии не опасаются за урожай, несмотря на дожди
11.06.2025, 14:420 Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» откроется в Изборске 11.06.2025, 14:380 Узнать историю Запсковья приглашают 13 июня 11.06.2025, 14:221 Льва Шлосберга* отправили под домашний арест 11.06.2025, 14:160 Билайн прервет звонок от мошенника при получении SMS с кодами от банков и «Госуслуг»
11.06.2025, 14:140 Кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 12 июня 11.06.2025, 14:120 Представители бизнеса в Пскове обсудили поддержку военнослужащих 11.06.2025, 13:520 Россиянка не смогла дозвониться до дочери и обнаружила ее труп 11.06.2025, 13:500 Режим работы на праздничных выходных опубликовал Псковский музей-заповедник
11.06.2025, 13:480 Николай Козловский принял участие в заседании совета Ассоциации малых и средних городов РФ 11.06.2025, 13:425 Александр Котов о «деле Льва Шлосберга*»: Суд разберется 11.06.2025, 13:360 Кубок Победы по шахматам остался в Пскове 11.06.2025, 13:321 Александр Котов: Если от чиновников депутату приходят отписки, я обязательно подключаюсь
11.06.2025, 13:190 Псковский музей открывает виртуальную выставку, посвященную участникам Парада Победы 11.06.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 11.06.2025, 13:000 Мастер-класс по фитроку проведут на фестивале «Вики-фест» в Пскове 11.06.2025, 12:551 В Новгородской области задержан украинец, готовивший подрыв автомобиля ветерана СВО
11.06.2025, 12:521 Фестиваль «Хельга» пройдет в псковской деревне Выбуты в июле 11.06.2025, 12:470 Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский-2025» 11.06.2025, 12:450 Опубликован график работы псковских больниц на длинные выходные 11.06.2025, 12:430 На концерт органной музыки «Звук. Тёмные искры» приглашают псковичей 15 июня
11.06.2025, 12:390 Росгвардейцы предотвратили хищение спиртного из магазина в Пскове 11.06.2025, 12:320 Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» 11.06.2025, 12:240 Более 22 тысяч человек побывали в музеях-усадьбах «Михайловского» в дни Пушкинского праздника-2025 11.06.2025, 12:220 Борис Елкин торжественно вручил паспорта юным псковичам в преддверии Дня России
11.06.2025, 12:182 В зал судебного заседания по делу Шлосберга* пригласили главу партии «Яблоко» 11.06.2025, 12:130 Игорь Сопов станет наставником в программе «Герои земли Псковской» 11.06.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с сотрудником филиала центра «Воин» Андреем Ключко 11.06.2025, 12:010 Движение транспорта ограничат в Пскове 15 июня из-за проведения велогонки
11.06.2025, 11:510 Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет 11.06.2025, 11:420 Баня «Гельдт» в Пскове уйдет в технический отпуск до августа 11.06.2025, 11:400 «Беседка»: «Вики-фест» в Пскове. ВИДЕО 11.06.2025, 11:370 В Пскове могут завести уголовное дело на 21-летнюю девушку за повторное пьяное вождение авто
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru