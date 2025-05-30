Культура

Более сотни детских рисунков представили на всероссийском конкурсе «Полет мечты» в Великих Луках

В рамках выставочного проекта «Высота» в Великих Луках завершился всероссийский конкурс детского творчества «Полет мечты», ежегодно проходящий в преддверии Международной встречи воздухоплавателей. В этом году выставка-конкурс вновь собрала работы талантливых юных художников в возрасте от 7 до 16 лет со всей России и Белоруссии, сообщили в группе «Воздухоплавание| Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Воздухоплавание | Великие Луки» / «ВКонтакте»

Выставка под названием «В полете» открылась в выставочном зале Детской художественной школы имени А. А. Большакова. Посетители смогли увидеть более сотни рисунков, поражающих воображение яркими красками, смелыми фантазиями и добрым настроением. Рыжие коты, управляющие воздушными шарами, чудесные аэропланы, сказочные существа в небесах представили юные художники на выставке.

Конкурс стал частью культурной программы, приуроченной к одному из главных событий города — Международной встрече воздухоплавателей, давно ставшей визитной карточкой Великих Лук.

На церемонии награждения с приветственным словом к юным художникам обратился директор Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов.

«Каждая работа — это не просто рисунок, а история, рассказанная языком мечты. Именно такие творения вдохновляют нас всех на полет — к новым идеям, открытиям и, конечно, к творчеству», - отметил Владимир Орлов.

Победители и участники конкурса получили дипломы, памятные подарки.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.