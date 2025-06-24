Культура

На площадке псковского фестиваля «Хельга» в третий раз начали косить траву

Полигон фестиваля «Хельга», который состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля, выкашивается «под ноль», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: фестиваль исторической реконструкции «Хельга» / «ВКонтакте»

Ранее трава косилась уже два раза из-за затяжных дождей, способствующих быстрому росту растительности.

«Сегодня выкошено под ноль 35% территории. За пару последующих дней территория будет полностью выкошена под ноль. Далее будет произведена санобработка территории от клещей, комаров», - поделились планами организаторы.

Ранее стал известен призовой фонд фестиваля «Хельга».

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Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля. Проход на территорию открывается в 11.00.

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Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

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