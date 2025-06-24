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На площадке псковского фестиваля «Хельга» в третий раз начали косить траву

26.06.2025 20:43|ПсковКомментариев: 0

Полигон фестиваля «Хельга», который состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля, выкашивается «под ноль», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: фестиваль исторической реконструкции «Хельга» / «ВКонтакте»

Ранее трава косилась уже два раза из-за затяжных дождей, способствующих быстрому росту растительности.

«Сегодня выкошено под ноль 35% территории. За пару последующих дней территория будет полностью выкошена под ноль. Далее будет произведена санобработка территории от клещей, комаров», - поделились планами организаторы.

Ранее стал известен призовой фонд фестиваля «Хельга».

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Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля. Проход на территорию открывается в 11.00.

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Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Фестиваль «Хельга» в Выбутах-2025 На площадке псковского фестиваля «Хельга» в третий раз начали косить траву Метание колоды и «перст богатырский» ожидают псковичей на фестивале «Хельга» Казачий клуб «Рысь» выступит на псковском фестивале исторической реконструкции «Хельга» Музыкальная группа Lira Maris выступит на псковском фестивале «Хельга» Сразиться на мягких мечах смогут юные псковичи на фестивале «Хельга» в Выбутах Солисты ансамбля гусляров «Лель» выступят на фестивале «Хельга» в Выбутах Мастер-классы по старинным танцам проведут на псковском фестивале «Хельга» Объявлен призовой фонд псковского фестиваля «Хельга» в Выбутах Фестиваль «Хельга» пройдет в псковской деревне Выбуты в июле
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