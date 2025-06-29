Штурм и оборону крепости увидят гости псковского фестиваля «Хельга» 5 июля

Организаторы фестиваля исторической реконструкции «Хельга» в деревне Выбуты Псковского района опубликовали расписание мероприятий первого дня, 5 июля, в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: фестиваль исторической реконструкции «Хельга» / «ВКонтакте»
«Уважаемые зрители! Что же вас ожидает на нашем 15-м фестивале 5 июля? Делимся этой интригующей информацией. Главной изюминкой нашего фестиваля является крепость, которая по своему подобию вполне вписывается в реконструируемую "эпоху викингов" и более ранние эпохи. Она ещё не до конца достроена, но уже по своему первоначальному обличию выглядит заманчиво и вкусно для зрителя. Вам предстоит увидеть сражения не только на ристалище, но и в крепости. Вы увидите штурм и оборону крепости. Основными противоборствующими сторонами будут племена викингов и древних славян. К нам в гости приедут реконструкторы, воссоздающие Рим и варваров. И эта схватка будет весьма зрелищной и захватывающей ваше внимание», - заверили организаторы.
Программа на 5 июля:
Стоимость билетов:
Напомним, площадку псковского фестиваля «Хельга» ранее обработали от клещей и комаров.
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля.
На площадках мероприятия пройдут массовые показательные сражения, турнирные состязания, мастер-классы, детские интерактивные площадки и ремесленная ярмарка, выступления музыкантов. Также продемонстрируют штурм крепости. Детям предоставят возможность посостязаться друг с другом на гуманизированном вооружении.
Будет работать лучный тир. Команда казаков продемонстрирует свои умения. На территории будет работать точка питания, также ее оснастят биотуалетами и стоянкой для авто.
Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.
Возраст 6+
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