Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
нейросети для предпринимателей
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Легким десертам — легкая сметана
псковские фермеры на «Винограде»
Что делать При укусе клеща
Псков Летние террасы
Жить в Атмосфере
Бизнес В Великих Луках
Комфортные и безопасные
ПЛН 25 лет
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Рай В шалаше
Задержание ректора ПсковГУ
Лев в клетке
 
 
 
ещё Культура 29.06.2025 13:200 СОБЫТИЕ: Фестиваль «Довмонт Псковский 2025» 03.07.2025 11:280 Мобильный планетарий, театр моды и романсы: День семьи, любви и верности отметят в великолукском Полибино 03.07.2025 11:050 Штурм и оборону крепости увидят гости псковского фестиваля «Хельга» 5 июля 02.07.2025 21:200 Директор «Михайловского» принял участие в обсуждении федерального проекта по развитию музеев России 02.07.2025 20:490 Площадки для показов фильмов озвучили организаторы фестиваля «Западные ворота» 02.07.2025 17:500 Юных псковичей приглашают на кинофестиваль «Зеркало будущего PRO»
 
 
 
Самое популярное 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области 27.06.2025 10:490 Михаил Ведерников: В районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго 30.06.2025 14:482 С 1 июля в Псковской области появятся министры 01.07.2025 11:544 Лошадницы подрались на псковском фестивале «Виноград». ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Штурм и оборону крепости увидят гости псковского фестиваля «Хельга» 5 июля

03.07.2025 11:05|ПсковКомментариев: 0

Организаторы фестиваля исторической реконструкции «Хельга» в деревне Выбуты Псковского района опубликовали расписание мероприятий первого дня, 5 июля, в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: фестиваль исторической реконструкции «Хельга» / «ВКонтакте»

«Уважаемые зрители! Что же вас ожидает на нашем 15-м фестивале 5 июля? Делимся этой интригующей информацией. Главной изюминкой нашего фестиваля является крепость, которая по своему подобию вполне вписывается в реконструируемую "эпоху викингов" и более ранние эпохи. Она ещё не до конца достроена, но уже по своему первоначальному обличию выглядит заманчиво и вкусно для зрителя. Вам предстоит увидеть сражения не только на ристалище, но и в крепости. Вы увидите штурм и оборону крепости. Основными противоборствующими сторонами будут племена викингов и древних славян. К нам в гости приедут реконструкторы, воссоздающие Рим и варваров. И эта схватка будет весьма зрелищной и захватывающей ваше внимание», - заверили организаторы. 

Программа на 5 июля:

  • 11:00 - Открытие территории. Начало продажи билетов. Начало работы торговых рядов;
  • 12:00 - Торжественное открытие фестиваля. Представление участников и клубов. Приветственные слова в адрес участников и зрителей;
  • 12:15 - Массовое сражение дружин;
  • 12:45 - Сражение детей против реконструкторов;
  • 13:00 - Выступление ансамбля гусляров «Лель»;
  • 14:00 - Начало работы интерактивных площадок;
  • 14:20 - Начало турнира на звание «Лучший боец»;
  • 15:00 - Выступление музыкального коллектива Lira Maris;
  • 16:00 - Штурм крепости;
  • 18:00 - Окончание мероприятия. 
 

Стоимость билетов:

  • Взрослый - 250 рублей;
  • Детский, до 14 лет - 150 рублей. 

Напомним, площадку псковского фестиваля «Хельга» ранее обработали от клещей и комаров.

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района 5 и 6 июля.

Смотрите также
11.06.2025 12:521 Фестиваль «Хельга» пройдет в псковской деревне Выбуты в июле

На площадках мероприятия пройдут массовые показательные сражения, турнирные состязания, мастер-классы, детские интерактивные площадки и ремесленная ярмарка, выступления музыкантов. Также продемонстрируют штурм крепости. Детям предоставят возможность посостязаться друг с другом на гуманизированном вооружении.

Смотрите также
25.06.2025 10:220 Метание колоды и «перст богатырский» ожидают псковичей на фестивале «Хельга»

Будет работать лучный тир. Команда казаков продемонстрирует свои умения. На территории будет работать точка питания, также ее оснастят биотуалетами и стоянкой для авто.

Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

Возраст 6+

Генеральный информационный партнер фестиваля — Псковская Лента Новостей

Реклама: ИП Мизгирев В.В. ИНН: 602713361793, erid: 2SDnjdZqVh6

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 253 человека
Сюжет: Фестиваль «Хельга» в Выбутах-2025 Штурм и оборону крепости увидят гости псковского фестиваля «Хельга» 5 июля Площадку псковского фестиваля «Хельга» обработали от клещей и комаров На площадке псковского фестиваля «Хельга» в третий раз начали косить траву Метание колоды и «перст богатырский» ожидают псковичей на фестивале «Хельга» Казачий клуб «Рысь» выступит на псковском фестивале исторической реконструкции «Хельга» Музыкальная группа Lira Maris выступит на псковском фестивале «Хельга» Сразиться на мягких мечах смогут юные псковичи на фестивале «Хельга» в Выбутах Солисты ансамбля гусляров «Лель» выступят на фестивале «Хельга» в Выбутах Мастер-классы по старинным танцам проведут на псковском фестивале «Хельга» Объявлен призовой фонд псковского фестиваля «Хельга» в Выбутах Фестиваль «Хельга» пройдет в псковской деревне Выбуты в июле
03.07.2025, 12:280 Уголовное дело возбудили по факту массового отравления в соцучреждении Пскова 03.07.2025, 12:230 Объем производства молока в Псковской области в 2025 году уже достиг почти 100 тысяч тонн 03.07.2025, 12:190 В Пскове обсудили меры по обеспечению порядка в суде 03.07.2025, 12:140 МегаФон подключает свои салоны к биометрии
03.07.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Обзор судебной практики дел о банкротстве физических лиц 03.07.2025, 12:050 Первый турнир по длинным и коротким нардам пройдет в Пскове 03.07.2025, 11:500 Гдовича осудили за незаконный спил сосен и елей 03.07.2025, 11:470 Игорь Иванов: Ежедневно сотрудники ГАИ стоят на страже порядка на наших дорогах
03.07.2025, 11:290 Победитель Лиги наций погиб в ДТП 03.07.2025, 11:280 Мобильный планетарий, театр моды и романсы: День семьи, любви и верности отметят в великолукском Полибино 03.07.2025, 11:180 Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо 03.07.2025, 11:160 Daewoo и Volkswagen столкнулись на пересечении улиц Розы Люксембург и Киселева в Пскове
03.07.2025, 11:100 «Зверьё моё»: Шотландцы и девон-рексы в одном доме с сенбернаром. ВИДЕО 03.07.2025, 11:060 Водитель Chery устроил ДТП на встречной полосе на трассе Петербург – Псков 03.07.2025, 11:050 Штурм и оборону крепости увидят гости псковского фестиваля «Хельга» 5 июля 03.07.2025, 10:530 Новый мессенджер Max: смена декораций или технологический прорыв?
03.07.2025, 10:510 «Сообразим на троих»: В бой идут одни старики, ползарплаты за ЖКУ и такой футбол нам не нужен 03.07.2025, 10:470 Свыше двух миллионов рублей перевели псковичи мошенникам 03.07.2025, 10:410 Усиление ветра ожидается на территории Псковской области 03.07.2025, 10:370 Традиционный «Псков Sup Фест» пройдет 26 июля
03.07.2025, 10:350 Лауреат международных конкурсов даст органный концерт в Печорах 03.07.2025, 10:200 Минпросвещения будет ежегодно оценивать инклюзивную среду в школах 03.07.2025, 10:130 80% медицинских организаций в России испытывают сложности в подборе персонала 03.07.2025, 10:020 Ветеранов и сотрудников Госавтоинспекции поздравил Александр Котов от имени депутатов Собрания
03.07.2025, 09:521 Ищут давно, но не могут найти 03.07.2025, 09:490 «Банкротство и точка»: Обзор судебной практики дел о банкротстве физических лиц 03.07.2025, 09:480 Возгорание мусора ликвидировали в Новосокольниках 03.07.2025, 09:430 В сервисном центре «Автосалона №1» бесплатно проверят автокондиционер и заправят его со скидкой
03.07.2025, 09:300 Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО 03.07.2025, 09:150 Банки призвали 10 лет не выдавать кредиты клиентам-банкротам 03.07.2025, 09:000 Названы регионы — лидеры по продолжительности сна 03.07.2025, 08:400 Российские пивовары вошли в топ престижного международного рейтинга
03.07.2025, 08:190 Свидетелями редкого оптического явления стали автомобилисты на трассе «Псков» 03.07.2025, 08:000 В ГД предложили бесплатно протезировать зубы в рамках системы ОМС 03.07.2025, 07:400 Светофор не работает на перекрестке Чудской и Леона Поземского в Пскове 03.07.2025, 07:290 Энергетики восстановили основную сеть в Псковской области после шторма
03.07.2025, 07:190 Псковские дорожники скосили траву вдоль 2300 километров дорог в рамках борьбы с борщевиком 03.07.2025, 07:000 День ГАИ России отмечают 3 июля 02.07.2025, 22:000 Психолог раскритиковал установку «мужчины не плачут» 02.07.2025, 21:400 Петербургский Политех разработал усилитель для улучшения качества ЭКГ
02.07.2025, 21:200 Директор «Михайловского» принял участие в обсуждении федерального проекта по развитию музеев России 02.07.2025, 21:000 Умер актер из «Звездного пути» Питер Генри Шредер 02.07.2025, 20:490 Площадки для показов фильмов озвучили организаторы фестиваля «Западные ворота» 02.07.2025, 20:370 Реготделение «Деловой России» и ТПП Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве
02.07.2025, 20:200 Стартовал Всероссийский конкурс по созданию комиксов с использованием технологий искусственного интеллекта 02.07.2025, 20:000 Два автомобиля столкнулись на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 02.07.2025, 20:000 Первый кастинг 8-го сезона «Битвы талантов» состоялся в Пскове 02.07.2025, 19:380 Свыше 2700 деревьев убрали энергетики с ЛЭП в Псковской области после шторма
02.07.2025, 19:200 Завершена укладка выравнивающего слоя асфальта на дороге Порхов – Успенье 02.07.2025, 19:000 Центр «Воин» совместно с Минкультуры России и RT представил просветительский проект «Воин.Кино» 02.07.2025, 18:301 Профсоюзы предложили привлекать к ответственности руководителей предприятий за замалчивание несчастных случаев 02.07.2025, 18:190 Следователи выявили новый эпизод взяточничества экс-замглавы администрации города Пскова
02.07.2025, 18:090 Центр агротуризма развивается на территории палкинской деревни Синицы 02.07.2025, 18:040 «Зверьё моё»: Шотландцы и девон-рексы в одном доме с сенбернаром 02.07.2025, 18:020 Гдовичку лишили свободы за удар ножом в живот знакомого 02.07.2025, 17:582 Подравшиеся в Финском парке Пскова лошадницы не поделили территорию
02.07.2025, 17:530 Инспекция труда Псковского облсовпрофа о расследовании производственных травм 02.07.2025, 17:500 Юных псковичей приглашают на кинофестиваль «Зеркало будущего PRO» 02.07.2025, 17:420 АО «ОЭК» и ЗАО «ЗЭТО» подписали соглашение о сотрудничестве 02.07.2025, 17:360 Спектакль-балаган покажут на псковской ярмарке «Виноград» 2 июля
02.07.2025, 17:350 В Минпромторге заявили о планах повысить физлицам утилизационный сбор на авто 02.07.2025, 17:350 Провести «Аквалето» с трибьютом «Влада А4» приглашают псковичей в ближайшую субботу 02.07.2025, 17:210 Мошенники создали клон страницы Дмитрия Быстрова в WhatsApp* 02.07.2025, 17:090 «Особое мнение»: Депутат ГД Алексей Чепа о событиях в мире, внутренней политике и выборах-2026. ВИДЕО
02.07.2025, 16:570 С подрядчика взыскали компенсацию за некачественный ремонт детского отделения псковской психиатрической больницы 02.07.2025, 16:520 «Беседка»: Андрей Семенов о фестивале «Добрый рок-2025». ВИДЕО 02.07.2025, 16:511 Фотофакт: Перила Ольгинского моста красят в Пскове 02.07.2025, 16:410 Молодежь Псковского района предупредили об опасности разговоров с мошенниками
02.07.2025, 16:370 Полгода было самому маленькому посетителю псковского фестиваля «Добрый рок» 02.07.2025, 16:330 В России выросла популярность полисов е-ОСАГО 02.07.2025, 16:330 Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на предпринимателя, по вине которого в Пскове отравились около 40 человек 02.07.2025, 16:290 «Дневной дозор»: Доступен ли массовый спорт для юных псковичей?
02.07.2025, 16:210 Обновлен сервис от «Ростелекома» и «Солар» для защиты персональных данных псковичей 02.07.2025, 16:171 Площадку псковского фестиваля «Хельга» обработали от клещей и комаров 02.07.2025, 16:150 Первая литургия в псковском храме блаженной Ксении Петербургской состоится 6 июля 02.07.2025, 16:050 Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 7 июля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru