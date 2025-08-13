Псковские археологи начали показывать предметы, претендующие на звание «Находка сезона-2025». Фото первого объекта разместили в группе «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»
«Вставка из бирюзового стекла прямоугольной формы размером примерно 5x8 миллиметров, безусловно, принадлежит к статусным предметам», - пишут в группе.
По одной из версий, такими вставками инкрустировали крышки ларцов. Подобные находки встречаются в камерных погребениях Пскова на Старовознесенских раскопах, известны на памятниках Киева, Гнездова, Бирки.
По другой версии, цветные стеклянные вставки - нашивные детали костюма, имитирующие драгоценные камни, отсылка к традиции византийских императоров, богато украшавших свои одежды.
Напомним, в этом году псковские археологи в десятый раз собрались для продолжения своих исследований на территории поселения Горожане в Новосокольническом районе. Летняя полевая археологическая школа продлится с 15 июля по 15 августа. Ярким событием десятой экспедиции стал фестиваль «Историческая лаборатория», который состоялся в деревне Горожане с 26 по 27 июля.
Эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.