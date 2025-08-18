Культура

Светлана Мельникова: Не провести праздник «Воевода Шуйский» было бы профессиональным преступлением

Живой музейный праздник приобретает особую популярность среди псковичей и гостей из других городов. Таким событием выступает и исторический праздник «Воевода Шуйский», который пройдет в Пскове 23 августа. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова сообщила в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Исторический праздник «Воевода Шуйский» традиционно пройдёт на территории у Покровской башни. Место проведения выбрано неслучайно. Здесь в 1581 году польская интервенция во главе со Стефаном Баторием осуществляла основной штурм Пскова.

«Такой праздник – это историческое воссоздание, которое позволяет человеку реально представить определённые исторические события. Раз мы отвечаем за Покровской угол, Покровскую башню, где развернулись такие невероятные события, когда в очередной раз решалась судьба российской государственности, веры, традиций, то не сделать праздник сейчас было бы профессиональным преступлением. <…> "Воевода Шуйский" – это не просто интересно, а очень промыслительно и нужно. Если мы задумаемся над тем, кто принимал участие в осаде Пскова, то увидим исторические параллели», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Генеральный директор псковского музея отметила значимость участия в таких исторических праздниках. Кроме развлекательной части программы, гостям праздника «Воевода Шуйский» будет доступна и познавательная. Научные сотрудники музея расскажут и покажут посетителям историческую правду о событиях тех лет, о стойкости и величии предков.

«Музей – это территория правды. Во время организации этого праздника не можем себе позволить никакой фальши. Главное желание и стремление – интерес наших посетителей к событиям, связанных не только с Псковом, но и с мировой историей», – заключила Светлана Мельникова.

Праздник пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр.

Мероприятие состоится 23 августа (суббота) в 12:00. Адрес: Покровский угол (улица Свердлова, 3). Дополнительная информация по телефону: +78112331065.