Культура

Выставка «Придумано и сделано в России» открылась в Изборске

10.10.2025 15:41|Псков

В музее-заповеднике «Изборск» 10 октября торжественно открылась передвижная выставка «Придумано и сделано в России», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открыла выставку директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. Она отметила уникальность и важность этого проекта.

«Наш Изборск зазвучит в таком модном ключе. Такие проекты - уникальны», - сказала директор и выразила благодарность коллективам музея-заповедника «Изборск» и Всероссийского музея декоративного искусства за организацию выставки. 

От имени Псковского областного Собрания депутатов гостей поприветствовал заместитель председателя областного парламента Виктор Остренко.

«Вы становитесь частью большой выставки, где представлены работы современных художников, которые через себя пропускают культуру многих народов и воплощает их в современной форме», - сказал парламентарий. 

По его словам, экспонаты выставки заслуживает высоких комплиментарный слов.

 

Масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства с 2018 года служит платформой для открытого диалога об актуальных трендах отечественного дизайна.

Наряду с конкурсными работами современных авторов на выставке показаны предметы начала ХХ века из фондов Всероссийского музея декоративного искусства.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Дубровская Наталия Петровна Директор ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск»
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
