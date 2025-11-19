Псковcкая обл.
Культура

«Придумано и сделано в России»: стул-модуль Roar

19.11.2025 12:09

Музей-заповедник «Изборск» представляет стул-модуль Roar от Анны Пименовой в рамках выставки «Придумано и сделано в России».

«Анна Пименова создает предметы-манифесты, в которых помимо визуальной эстетики есть идея. Стул-модуль можно использовать в разных комбинациях: как место для сидения, журнальный стол, если его положить на бок, или как стеллаж, при условии, что их несколько», — отметили в музее-заповеднике «Изборск».

Напомним, передвижная выставка «Придумано и сделано в России» работает ежедневно с 10.00 до 17.00 в выставочном зале в Изборске до 30 ноября. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийского музея декоративного искусства, Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
