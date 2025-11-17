Культура

«Придумано и сделано в России»: гобелен «Лесная тайна»

Музей-заповедник «Изборск» представляет декоративный проект «Лесная тайна» в рамках выставки «Придумано и сделано в России».

Изображение: Музей-заповедник «Изборск»

«Проект "Лесная тайна" выстроен на идее сближения человека с природой – благодаря выразительным особенностям и тактильным возможностям современного художественного текстиля и керамики. Проект представлен двумя арт-объектами: гобелен настенный и горизонтальный гобелен с керамической вазой, для декорирования тумбы/стола. Работы Дарьи Прохоровой создают образ природы Уральского региона, передают впечатление о шорохах замшелой сосновой чащи леса», - отметили в музее-заповеднике «Изборск».

Напомним, передвижная выставка «Придумано и сделано в России» работает ежедневно с 10.00 до 17.00 в выставочном зале в Изборске до 30 ноября. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийского музея декоративного искусства, Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.