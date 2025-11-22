Культура

«Придумано и сделано в России»: светильник «Core»

Музей-заповедник «Изборск» представляет светильник «Core» дизайнера Ярославы Галайко в рамках выставки «Придумано и сделано в России».

«Инновационность — один из ключевых критериев оценки работ конкурса «Придумано и сделано в России». В этом году участники представили немало интересных проектов с использованием новых нестандартных материалов. Например, светильник "Core" дизайнера Ярославы Галайко», - сообщили в Музее-заповеднике «Изборск».

Корпус светильника изготовлен из шелухи кедровых орехов, смешанной с агар-агаром и высушенной на флористической сетке.

«Использование такой сложной технологии стало настоящим экспериментом: горячий жидкий материал многократно наносили в несколько слоёв под разным углом и сушили, подбирая идеальный состав и метод. В результате получился материал, который мягко пропускает свет и позволяет создать асимметричный корпус. Нижняя основа также выполнена из полностью экологически чистого материала — массива дуба», - добавили в музее.

Напомним, передвижная выставка «Придумано и сделано в России» работает ежедневно с 10.00 до 17.00 в выставочном зале в Изборске до 30 ноября. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийского музея декоративного искусства, Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.