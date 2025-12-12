Культура

В Пскове открылась выставка археологических находок уходящего года

Экспозиция предлагает уникальный шанс познакомиться с новейшими открытиями, которые продолжают раскрывать богатую историю Псковской земли.

Выставка будет работать с 15 по 20 декабря в Археологическом центре Псковской области по адресу: Псков, улица Герцена, 1/1. Вход расположен со стороны Троицкого моста; для вызова необходимо набрать на домофоне первую или вторую кнопку. Посетители могут попасть на выставку только в составе сборной группы с экскурсией. ​Экскурсия продлится примерно 30-45 минут и будет бесплатной.

Предварительные итоги изучения «кочующего» могильника Турок-Лопатово представили на археологической лекции в Пскове

Некоторые экспонаты уже были представлены публике в ходе лекций, прошедших 9 и 12 декабря. Теперь у жителей и гостей города есть возможность увидеть эти артефакты вживую.

Министр также сообщил, что некоторая часть будет передана в музей, поэтому сейчас у зрителей появляется уникальная возможность погрузиться в мир археологии уходящего года.

«В первую очередь стоит поблагодарить тех, кто предоставил нам эти материалы для выставки. Археологи - это не кладоискатели. Они изучают культурный слой, его структуру. Мы на протяжении нескольких лет предпринимаем усилия, чтобы донести до строительной отрасли, что археология - это не копание земли, а кропотливая работа и единственный источник получения новой информации», - сказал Вадим Нэдик.

С приветственным словом обратился министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, поблагодарив археологов за кропотливую работу.

На выставке представили артефакты, найденные в 2025 году в ходе археологических раскопок и разведок сотрудниками Археологического центра Псковской области, Псковского археологического центра и ООО «Псковская областная археологическая экспедиция».

Выставка «Итоги археологического сезона», на которой представлены наиболее интересные и значимые археологические находки, сделанные на территории региона в течение этого года, открылась в Пскове 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

