В Пскове открылась выставка археологических находок уходящего года

Выставка «Итоги археологического сезона», на которой представлены наиболее интересные и значимые археологические находки, сделанные на территории региона в течение этого года, открылась в Пскове 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
На выставке представили артефакты, найденные в 2025 году в ходе археологических раскопок и разведок сотрудниками Археологического центра Псковской области, Псковского археологического центра и ООО «Псковская областная археологическая экспедиция».
С приветственным словом обратился министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, поблагодарив археологов за кропотливую работу.
«В первую очередь стоит поблагодарить тех, кто предоставил нам эти материалы для выставки. Археологи - это не кладоискатели. Они изучают культурный слой, его структуру. Мы на протяжении нескольких лет предпринимаем усилия, чтобы донести до строительной отрасли, что археология - это не копание земли, а кропотливая работа и единственный источник получения новой информации», - сказал Вадим Нэдик.
Министр также сообщил, что некоторая часть будет передана в музей, поэтому сейчас у зрителей появляется уникальная возможность погрузиться в мир археологии уходящего года.
Некоторые экспонаты уже были представлены публике в ходе лекций, прошедших 9 и 12 декабря. Теперь у жителей и гостей города есть возможность увидеть эти артефакты вживую.
Выставка будет работать с 15 по 20 декабря в Археологическом центре Псковской области по адресу: Псков, улица Герцена, 1/1. Вход расположен со стороны Троицкого моста; для вызова необходимо набрать на домофоне первую или вторую кнопку. Посетители могут попасть на выставку только в составе сборной группы с экскурсией. Экскурсия продлится примерно 30-45 минут и будет бесплатной.
Экспозиция предлагает уникальный шанс познакомиться с новейшими открытиями, которые продолжают раскрывать богатую историю Псковской земли.