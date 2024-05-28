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Александр Котов объяснил, почему регоператор по обращению с ТКО не должен быть государственным

29.05.2024 15:11|ПсковКомментариев: 0

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами должен быть коммерческой организацией, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я глубоко убежден, что любая государственная структура (за исключением тех сфер ведения, которые вообще не могут быть коммерческими) менее эффективна, чем коммерческая. Просто априори», - сказал Александр Котов.

Он объяснил, что Псковская область не может одномоментно самостоятельно заняться сбором и утилизацией мусора.

«Это же одномоментно гигантские инвестиции. Это надо взять из бюджета деньги и одномоментно, я условно говорю, закупить, например, 100 мусоровозов. Во-первых, где их взять? Они нас не ждут ни на одном заводе, где взять мусоровозы? Во-вторых, где взять столько денег, чтобы оплатить? А покупать по 2-3 мусоровоза, - мы мусор ведь каждый день производим, будем накапливать», - пояснил гость студии.

По его словам, Псковской области нужен инвестор, юридическое лицо, готовое одномоментно вложиться, или имеющее необходимую технику или хотя бы половину необходимого объема, или готовое закредитоваться.

«В долгую эффективнее будет работать коммерческая структура, нежели государственная. Иначе можно деньги туда бесконечно вкладывать как в черную дыру. Мусора у нас не будет, но затраты на мусор из бюджета будет просто колоссальные», - заключил спикер парламента.

Напомним, Псковская область планирует разрывать соглашение с региональным оператором в сфере обращения с ТКО. 

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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