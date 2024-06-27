Директор «Нового квартала» о мусорном коллапсе: Кто-то уже должен кулаком по столу ударить и решить проблему

Сейчас необходимо решать текущий мусорный коллапс, а не думать, кто останется региональным оператором по обращению ТКО и кого лишать лицензии. Такое мнение руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что ранее Псковской области в вопросе вывоза мусора оказали помощь другие регионы, и эту стратегию будет разумно применить и в текущей ситуации.
«Сейчас это единственный выход, который я вижу. У "Мехуборки", как я понимаю, физически нет ни человеческого, ни материального ресурса, а решать проблему нужно. Лето, не дай бог дорастем до эпидемии, не говоря уже про крыс и мышей, которые уже бегают», – уточнил Антон Васильев.
Проблема с вывозом мусора сказалась и на работе управляющей компании «Новый квартал». При этом, отмечает Антон Васильев, самостоятельно решить этот вопрос управляйки не могут.
Не последнюю роль в этом вопросе играет внутренний конфликт «Экопрома» и «Спецтранскома».
«Они не могут найти общий язык. Да, это финансовая история, но кто-то уже должен кулаком по столу ударить и решить проблему. Мы оказались заложниками ситуации, и, надеюсь, обойдется без негативных последствий», - заключил Антон Васильев.
Напомним, с 25 июня мусоросортировочный комплекс ООО «СпецТрансКом» под Псковом снова остановил свою работу. Причины остановки такие же, как и в прошлый раз - задолженности псковского регоператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») перед ООО «СпецТрансКом». Сейчас мусор в Пскове не вывозится.
В Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).
Ранее мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая уже полностью останавливал свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия.
Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.
Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснял, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.
Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.
В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.
Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.