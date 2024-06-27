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Директор «Нового квартала» о мусорном коллапсе: Кто-то уже должен кулаком по столу ударить и решить проблему

Сейчас необходимо решать текущий мусорный коллапс, а не думать, кто останется региональным оператором по обращению ТКО и кого лишать лицензии. Такое мнение руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«История с вывозом мусора носит достаточно серьезный характер: то вывозят, то не вывозят. Это тяжелый вопрос, его нужно решать кардинально. Не просто решить, кто у нас регоператор, лишить лицензии или найти нового. В первую очередь нужно решать, как сейчас избавиться от текущего мусорного коллапса», – рассказал директор «Нового квартала»

Он напомнил, что ранее Псковской области в вопросе вывоза мусора оказали помощь другие регионы, и эту стратегию будет разумно применить и в текущей ситуации.

«Сейчас это единственный выход, который я вижу. У "Мехуборки", как я понимаю, физически нет ни человеческого, ни материального ресурса, а решать проблему нужно. Лето, не дай бог дорастем до эпидемии, не говоря уже про крыс и мышей, которые уже бегают», – уточнил Антон Васильев.

Проблема с вывозом мусора сказалась и на работе управляющей компании «Новый квартал». При этом, отмечает Антон Васильев, самостоятельно решить этот вопрос управляйки не могут.

«Это серьезная проблема, самостоятельно вывозить мусор мы не можем просто физически. Это должен делать региональный оператор по законодательству. Мы только через постоянные обращения, нервотрепку, социальные сети и СМИ поднимаем тему, и худо-бедно реагируют. Конечно, не сразу, но вывозят через день-два. Критические точки закрыть пытаются, но эти критические точки растут, как снежный ком», – добавил директор управляющей компании.

Не последнюю роль в этом вопросе играет внутренний конфликт «Экопрома» и «Спецтранскома».

«Они не могут найти общий язык. Да, это финансовая история, но кто-то уже должен кулаком по столу ударить и решить проблему. Мы оказались заложниками ситуации, и, надеюсь, обойдется без негативных последствий», - заключил Антон Васильев.

Напомним, с 25 июня мусоросортировочный комплекс ООО «СпецТрансКом» под Псковом снова остановил свою работу. Причины остановки такие же, как и в прошлый раз - задолженности псковского регоператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») перед ООО «СпецТрансКом». Сейчас мусор в Пскове не вывозится.

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В Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

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Ранее мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая уже полностью останавливал свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснял, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.