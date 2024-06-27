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Наталья Федорова: В Псковском районе есть сложности с вывозом мусора

28.06.2024 14:10|ПсковКомментариев: 1

В Псковском районе есть сложности с вывозом мусора. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала глава муниципалитета Наталья Федорова.

«Мы работаем в ежедневном режиме. Конечно, есть сложности по вывозу мусора, проводится ежедневный мониторинг с главами волостей. Проблемы есть. Примерно одинаковая ситуация во всех волостях, понятно, что чем крупнее населенный пункт, тем больше проблем», – рассказала Наталья Федорова.

Она уточнила, что Псковский район закладывал средства на ликвидацию несанкционированных свалок, и главы волостей работают в этом направлении.

Напомним, с 25 июня мусоросортировочный комплекс ООО «СпецТрансКом» под Псковом снова остановил свою работу. Причины остановки такие же, как и в прошлый раз - задолженности псковского регоператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») перед ООО «СпецТрансКом». Сейчас мусор в Пскове не вывозится. 

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В Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

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Ранее мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая уже полностью останавливал свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. 

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

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Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснял, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

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Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

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В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.

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Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Мусорный коллапс в Псковской области: причины и последствия Наталья Федорова: В Псковском районе есть сложности с вывозом мусора Директор «Нового квартала» о мусорном коллапсе: Кто-то уже должен кулаком по столу ударить и решить проблему «В какой двор ни глянь - горы зловонного мусора»: псковичи делятся в Сети фотографиями мусорного коллапса Андрей Тарасов о мусорном коллапсе в Пскове: Мы просто в шоке Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж Директор управляющей компании о невывозе мусора в Пскове: Это уже экологическая катастрофа В Пскове вновь продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня Нормализацию работы в сфере ТКО продолжаем держать на контроле - Михаил Ведерников Государственному оператору по вывозу ТКО нужен хороший начальник — Борис Елкин Крупногабаритный мусор в Пскове сейчас вывозят ежедневно В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса Опрос ПЛН-ТВ: Довольны ли псковичи вывозом мусора? 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