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Князь Довмонт приглашает псковичей на одноименный фестиваль реконструкции в Пскове

Театрализованную видео-открытку с приглашением на фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» подготовил Псковский музей-заповедник, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Видео: Псковский музей-заповедник

«Сам князь Довмонт приглашает вас 28 июня на грандиозный фестиваль исторической реконструкции "Довмонт Псковский" в Псковском кремле! Вы совершите путешествие во времени и на день окажетесь в средневековом Пскове – центре торговли, культуры и воинской доблести», - отметили в музее.

На фестивале будет представлена обширная детская программа. Юные гости праздника смогут получить новые знания и умения на мастер-классах, принять участие в турнире по спортивному мечу и штурме крепости из сена. Ключевым же событием фестиваля станет серия зрелищных поединков воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Мероприятие пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.