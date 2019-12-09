Недвижимость

Более 50 млн рублей вложила за полтора года ГК «ЛУГ» в реализацию социальных проектов

Более 50 млн рублей безвозмездно вложила за полтора года группа компаний «ЛУГ» в реализацию социальных проектов на территории Псковской области. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор ГК «ЛУГ» Ян Лузин.

По его мнению, «если ты живешь и ведешь бизнес в этом городе, то должен, помимо своих непосредственных обязанностей и уплаты налогов нести еще и социальную ответственность». «Только за последние год-полтора мы потратили более 50 млн рублей безвозмездно на соцпроекты. Это бесплатные ремонты школ и детских садов, учреждений культуры, ремонт кровли. Также мы устанавливали воркаут площадки, оказывали финансовую помощь нашему футболу и сознательно, безвозмездно несли многие другие расходы. Считаю, что социальная ответственность - это правильно», - отметил Ян Лузин.

По его словам, в последние годы ГК «ЛУГ» принимает участие во всех социальных программах, которые ей предлагают. Так, в 2017 году компания участвовала в программе переселения из ветхого и аварийного жилья на уникальных условиях. «Впервые мы предоставили квартиры авансом на 200 млн рублей для расселения из ветхого жилья, а взамен получили право застройки нового микрорайона на 10 лет. Мы свои обязательства выполнили. В 2018 году мы также участвовали в программе расселения ветхого фонда, но уже в Великих Луках, и тоже выполнили все обязательства», - напомнил Ян Лузин.

Кроме того, ГК «ЛУГ» участвует в программе обеспечения жильем детей-сирот в Пскове и Великих Луках. «И мы приложим все силы, чтобы заявленные обязательства выполнить», - пообещал директор группы компаний.