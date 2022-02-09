Блоги / Юлия Магера

Гетто для Нуф-Нуфа?

В Пскове объявлено о выделении участков под строительство в Любятово и на Запсковье. Предполагается, что в этом году возведут четыре дома по восемь квартир, а если стройка пройдет гладко, практика будет продолжена. В этих новостройках собираются поселить сирот.

Для тех, кто следит за заявлениями прокуратуры, публикациями на ПЛН и эфирами «Эхо Москвы» в Пскове, безрадостное положение в деле обеспечения сирот жильем — не новость. В прошлом году руководитель областной соцзащиты Ольга Евстигнеева в пресс-центре Псковской Ленты Новостей называла цифры: 2333 сироты по всей области ждут заветного угла. Настоящий скандал на этом фоне вызвало возвращение из бюджета Пскова в региональную казну 58 млн рублей. Они предназначались на покупку квартир для 40 сирот. Результаты объявленной служебной проверки до сих пор не обнародованы. Да и вряд ли кто-то из чиновников виноват в скачке цен на рынке недвижимости. Старых ценников больше нет и уже не предвидится. В 2019 году «окончательное решение сиротского вопроса» оценивалось в 2,6 млрд рублей. Страшно представить, в какую сумму оно встанет сейчас.

Один мудрый народ с Ближнего Востока говорит: «Спасибо, что взял деньгами». Имея в виду, что проблема, которую можно разрешить с помощью звонкой монеты - не проблема вовсе. Однако способ ее решения выбран не самый очевидный - новое строительство. Оно вызывает некоторые сомнения в экономической эффективности затеи. Речь идет не о тришкином кафтане регионального бюджета, который на глобус Псковской области все никак не натягивается. Придумали все это в федеральном центре, где полномочия по обеспечению сирот жильем передали в Минстрой. Тенденция ясна, но смысл ее ускользает.

На мой обывательский взгляд (без претензии на роль эксперта по любому вопросу жизни, Вселенной и всего такого) как будто проще накинуть пару сотен тысяч рублей на покупку каждой квартиры. Пока что 32 ячейки в новостройках, которые должны получится на выходе, выглядят золотыми. Если только это не домик поросенка Нуф-Нуфа из грязи и палок. Во всех остальных случаях малоэтажное многоквартирное строительство обходится дороже стандартной девятиэтажки. Восемь квартир в доме или сто - в одну цену встают самые затратные этапы строительства, вроде проектирования, заливки фундамента, подведения коммуникаций и много чего еще. Рано или поздно конкретные параметры будут явлены обществу, тогда можно будет говорить предметно. Пока же речь, скорее, о гуманности выбранного подхода.

Существует риск получить вместо решения обыденной задачи настоящую проблему колоссальных масштабов. Есть вероятность, что в результате мы получим «детдома для взрослых». Создание для сирот отдельных ЖК - углубление разрыва их связи с обществом. Оно и без того предпочитает сирот не замечать. У каждого свои сложности, своя война за кусок хлеба. До чужих ли тут детей, тем более уже выросших. Для того, кто считает, что это не его проблемы, у меня плохие новости. Сиротские комьюнити со всеми их прелестями вырастут в соседнем дворе.

Официально никаких детских домов у нас сейчас нет. Есть центры помощи детям и прочие социально-реабилитационные центры. Детскими домами они от этого быть не перестают. Как и сироты не перестают быть сиротами, сколько не называй их «лицами, оставшимися без попечения родителей».

Пьянствуют у такого ребенка родители где-то по белу свету, толку-то от них. Пока школьник находится в казенных стенах, он лишен возможности увидеть, что вообще такое настоящая жизнь и как ее жить. Как кроить зарплату между покупкой еды и зимней обувью, где оплачивать коммуналку и сколько сыпать стирального порошка в машинку. После выпускного такого ребенка выпихивают в реальность. Все, ты уже взрослый, живи, как хочешь. В лучшем случае в кармане оказываются ключи от квартиры, так и их еще надо через суд выбить.

Америку я сейчас не открою, а все-таки считаю, что проговорить это нужно. Много раз уже журналисты рассказывали о потерявшихся в жизни выпускниках детдомов. Внезапно лишенные поддержки, они пугаются действительности. Нужно обладать жестким внутренним стержнем, чтобы полноценно влиться в социум. Не у всех он обнаруживается. Куда проще сбиться вместе привычной компанией. Чтобы не проматывали деньги с продажи квартир, государство перестало отдавать их в собственность, теперь только соцнайм. Но вести веселую и беззаботную жизнь больше никто не помешает. Воспитатели остались в детдоме, а за ворота вышли не милые малыши, а взрослые, порой агрессивные и безвольные одновременно. В их стихийных сообществах алкоголь, наркотики, разбитые двери в подъезд, выброшенные на улицу коты и собаки (наигрались), где-то на горизонте маячит тюрьма. И вторичное сиротство, а то и третьего порядка. Бывшая сирота рожает сироту новую. Откуда все еще берутся воспитанники детских домов? Отсюда, в том числе. Никто не научил, как быть мамой, со своей-то жизнью разобраться не выходит.

Не причесываю всех одним гребешком, но рассказываю, как бывает. Бывает и по-другому, если не выбрасывать слепых котят на открытую воду. Яркий пример - Даня Милохин. Тик-токер, певец, актер и бывший детдомовец. К этому персонажу из мира шоу-бизнеса можно относиться по-разному. Но факт остается фактом: его знает вся страна, этот 20-летний парень мультимиллионер. Повезло, что рядом нашелся человек, который смог поддержать и помог раскрыть его специфические таланты.

Тема социализации сирот - трудная, грязная и неблагодарная. Потому и непопулярная в третьем секторе, у общественников. Не в упрек, просто констатирую факт. Куда проще и надежнее провести на грант патриотическую акцию в соцсетях. Одно время через общественную организацию «ПомогайКа» работали над социализацией сирот Даниил Новиков и Алина Чернова. К сегодняшнему дню Новиков эмигрировал в Эстонию с усыновленным сиротой, а Чернова стала филантропом с трудовой книжкой, работает в «Детской деревне - SOS» с матерями в кризисной ситуации. Остался разве что Детский фонд с его проектом «Навигатор в мире профессий».

Интернаты по всей области получают оборудование для освоения деревообработки, швейного и поварского дела, парикмахерского искусства, для развития навыков по оказанию первой помощи. Специалисты учат, как всем этим пользоваться. Дети ездят на экскурсии в колледжи и на предприятия. Пока что это самое толковое, что есть в сфере, но этого критически мало.

Я понимаю попытку построить соцгородок. Пожилые будут иметь в ближайшем доступе медицинское и бытовое сопровождение, общение, и все это не будет напоминать классический дом престарелых. Но своими руками отрезать от общества здоровых молодых людей, подталкивать их к краю обрыва? Нет, это я понимать отказываюсь.

Юлия Магера