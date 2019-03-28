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Политика

Люди бьются за «Титан»

28.03.2019 22:53|ПсковКомментариев: 0

Общественно-политическое напряжение вокруг строительства под Псковом химического завода «Титан-Полимер» достигло стен регионального парламента. Резонансную тему депутаты вынесли на обсуждение очередной 31-й сессии Псковского областного Собрания. 

В рамках «парламентского часа» перед народными избранниками выступила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, которая озвучила позицию исполнительной власти. В своем докладе чиновница рассказала о предыстории вопроса и трехстороннем соглашении между администрацией региона, АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» и ООО «Псковский завод «Титан-Полимер», заключенном в сентябре 2018 года. 

По оценке вице-губернатора, пуск завода «Титан-Полимер» привлечет инвестиций в размере 12 с лишним миллиардов рублей, за три года создаст 500 новых рабочих мест и в течение следующих восьми лет аккумулирует в бюджеты всех уровней 11 с половиной миллиардов рублей.

При этом разрешение на строительство завода будет получено только после положительных заключений всех требуемых по закону видов экспертиз. Что касается опасности производства, то и сегодня на Псковщине успешно работают предприятия с более высокими классами вредного воздействия на окружающую среду, чем будущий «Титан-Полимер», например, фабрика «Славянка», совхоз «Шелонский», Псковская птицефабрика и Великолукский свинокомплекс. 

Депутат от «Яблока» Лев Шлосберг в своих вопросах выразил сомнение в дальнейшей судьбе особой экономической зоны «Моглино», мол, не окажется ли «якорный инвестор» ее первым и последним резидентом? На что Нинель Салагаева ответила, что на сегодняшний день в «Моглино» заявлено 12 резидентов, и ни один из них не отказался от размещения своих проектов. 

Затем с визуальной презентацией перед депутатами выступил гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Потренировавшись» вчера на депутатах Псковской городской Думы, сегодня руководитель будущего производства выглядел намного уверенней и, оперируя слайдами, за короткий промежуток времени выдал максимум положительной информации: де, производство БОПЭТ-пленки и ПЭТФ-гранул вообще одно из самых безотходных и чистых в мире, предполагается рециклинг и двухуровневая биоочистка с полным контролем воды, которая выбрасывается в коллектор.

По классификации уровня опасности псковский завод «Титан-Полимер» будет относиться к «объектам, оказывающим незначительное воздействие на окружающую среду». Кроме того, завод позволит развивать в регионе смежные производства и услуги: упаковочных материалов, одежды, питания, клининга и так далее. Всего до 2 тысяч рабочих мест. 

В общем, как послушаешь Германа Петрушко, так становится совершенно непонятно, с чего это псковская общественность так всполошилась и разволновалась? У депутатов регионального парламента, тем не менее, нашлись свои вопросы к гендиректору «Титан-Полимера». 

Вице-спикер Борис Полозов спросил у господина Петрушко, сколько и какого сырья предполагается завозить в Моглино, и какого характера будут получаться отходы? Насколько они будут опасны?  

«Мы будем завозить только гранулы ПЭТФ, - был ответ. - Все отходы будут тут же возвращаться в производство. На заводе будут работать плавильные установки замкнутого цикла. Сбросов воды не будет, кроме воды на хозяйственные нужды».

Депутат от ЛДПР Антон Минаков отметил, что псковское общество разделилось на две непримиримых группы, которые не слышат и не хотят слышать друг друга. «Может быть, при Псковском областном Собрании создать специальную комиссию с привлечением общественников, депутатов, экспертов? Если такая комиссия будет создана, готовы ли вы принять участие в ее работе?» - спросил жириновец.

«Мы абсолютно открыты для общения, нам нечего скрывать», - почти рекламным слоганом ответил гендиректор и напомнил, что вскоре из общественников Пскова будет создана группа, которая отправится в Омск и познакомится со всеми тонкостями производства на базовых предприятиях ГК «Титан»: «псковичи все увидят собственными глазами, узнают, как организован труд и технологическая цепочка. Нам есть чем гордиться. «Титан» отправляет свою продукцию в 40 стран мира. Нас знают на пяти континентах». 

Коммунист Дмитрий Михайлов спросил гендиректора, почему публичные слушания по «Титан-Полимеру» перенесены с весны на позднюю осень, и нельзя ли слушанья назначить на апрель? 

Герман Петрушко пояснил, что просто-напросто еще не готов проект по второй очереди производства, то есть пока в слушаниях нет никакого смысла, они преждевременны. А проект будет готов предположительно только в октябре-ноябре 2019 года. 

«Яблочник» Лев Шлосберг поинтересовался, «почему все-таки был выбран Псков, если база производства находится в Омске? Какие регионы вы еще рассматривали?». 

«Мы рассматривали многие регионы, - ответил г-н Петрушко. - Поверьте, многие регионы зовут нас к себе. В Подмосковье, в Ленинградской области, в Татарстане. Но мы выбрали Псков. Потому что когда приехали сюда, то были приятно удивлены степенью готовности ОЭЗ «Моглино». Кроме того, не стану скрывать, мы увидели к себе очень хорошее отношение. Но главный фактор — логистика. Ввозить сырье и вывозить готовую продукцию очень удобно именно исходя из логистики Псковской области».

Тут же был затронут и финансовый вопрос: откуда деньги и правда, ли что 80% финансирования — это заемные средства? В связи с чем возникает вполне уместный вопрос о сроках окупаемости производства. 

Гендиректор подтвердил это соотношение: «Да, 80% вкладываемых денег — это кредиты, а полностью окупится завод примерно через 8-9 лет».  

У вице-спикера Собрания, единоросса Юрия Сорокина вызвала недоумение сама цена вопроса: «Откуда такая высокая стоимость завода? Все мы примерно представляем, сколько стоит китайское оборудование». 

На эту претензию Герман Петрушко прямо лицом показал, что совершенно не понял претензий депутата Сорокина, а словами ответил, что оборудование будет вовсе не китайское, а немецкое, а оно стоит раз в десять дороже, чем в гипотетическом Китае, к тому же Китай и не выпускает оборудование такого класса. А цена строительства заводских корпусов на 32 тысячи квадратных метров тоже отнюдь не низкая. 

Депутат и профсоюзный лидер Ульяна Михайлова попросила «расшифровать», из чего будут складываться рабочие места и не будут ли в Псков завозить иностранную рабочую силу? Кроме того, Ульяна Михайлова затронула проблему коллектора для сточных вод, которую озвучил на вчерашнем заседании Псковской городской Думы директор Горводоканала Константин Болотин.  

Герман Петрушко уверил, что 80% рабочих будут составлять псковичи, и только 20% приезжие специалисты, но это необходимый компонент для наладки производства и обучения местных кадров, особенно на начальных этапах запуска завода: «Привоз сюда иностранных рабочих не предполагается». 

Что касается коллектора, то, по словам гендиректора, объем стока «Титан-Полимера» будет меньше, чем сливает в сутки стандартный пятиэтажный многоквартирный дом. Вместе с тем, «если проблема с коллектором возникнет, то мы будем ее обязательно рассматривать». 

Проблему коллектора прокомментировала и вице-губернатор Нинель Салагаева, которая пояснила, что «уже в следующем году начнется перекладка коллектора для увеличения его мощности».

В прениях в защиту химзавода открыто и, можно сказать, яростно выступил депутат от «Единой России» Алексей Севастьянов, который обвинил оппозицию в том, что ей «ничего не надо» и «она всегда против»: «Давайте отделим мух от котлет! — Призвал единоросс. - Мы видим, что не столь и опасно это предприятие. Оппозиции ничего не надо было: ни свинокомплекса, ни новой свалки, ни этого завода. Ей бы только подливать масла в огонь и кидать горящие спички».

Тут свое веское слово вставил спикер областного Собрания Александр Котов, который полагает, что пока нет реального проекта, речь больше идет о теории, нежели о практике: «Мы прослушали прекрасную лекцию о производстве полимеров, но ничего, выраженного в конкретных цифрах, не услышали». На сегодняшний день, по мнению председателя, все аргументы противников и сторонников строительства - лишь эмоции. «Вот когда будет готов проект, получены заключения экологических экспертиз, пройдут общественные слушания, мы сможем делать выводы о целесообразности строительства завода, исходя из представленных цифр, а не из своих внутренних ощущений», - резюмировал Александр Котов и добавил: «Нам нужно поддерживать развитие промышленности, а не вставлять палки в колеса инвесторам. Выгоним мы из области «Титан-Полимер» - они быстро найдут место для размещения своего производства в другом регионе, а информация об инвестиционном климате в Псковской области быстро разлетится по стране, и мы надолго окажемся в черном списке. Давайте занимать конструктивную позицию. Вот у нас в проекте постановления все эти положения отражены. Мы же все люди грамотные. К тому же нам и нашим детям тут жить».

В свою очередь Ульяна Михайлова обратила внимание коллег на то, что жители Пскова, и особенно района Завеличья, а это 71 тысяча населения Пскова, действительно сильно встревожены, поэтому и выходят на митинги. «Ни на какие вопросы нам сегодня не ответили. Ни по рабочим местам, ни по прибыли. Пока это только картинки. - Констатировала профлидер. - Люди выступают против рисков их здоровью. Когда здоровый человек чего-то не понимает, он всегда говорит «нет». Я четко вижу, что это настоящий социальный протест».

Закруглить тему вновь попытался Александр Котов: «Пока нет проекта, мы ничего нового, кроме того, что сказали, уже не скажем. Если мы встаем на сторону тех, кто против, то что мы делаем? Мы что, враги сами себе? Мы же сами проживаем на этой территории! Ничего придумывать не надо. Все законы есть». 

Спикера вновь поддержал единоросс Алексей Севастьянов, причем весьма эмоционально: «Да людей запугали! Это саботаж! Это паника! Проекта нет, зато у нас есть псевдоспециалисты, которые умные и которые готовы из любого строительства устроить истерику и панику! Да завтра директор завода скажет: «Да видел я эту вашу область...» и будет прав!». 

Своего рода черту под дебатами подвели старейшие депутаты Псковского областного Собрания, вице спикеры — единоросс Виктор Антонов, который подтвердил, что «вообще-то у нашего населения есть поводы для недоверия — Радиозавод, мясокомбинат, вонючий Псковкабель, на которые постоянно жаловались жители», и коммунист Анатолий Копосов, который заявил, что «не хотел бы, чтобы сессия превращалась в митинг».

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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28.03.2019, 14:440 Центр поддержки малого и среднего бизнеса по решению суда вернет в бюджет Псковской области 10 млн рублей 28.03.2019, 14:270 Свыше 192 млн рублей штрафов выписано в Псковской области в 2018 году на основе данных системы автофиксации нарушений ПДД 28.03.2019, 14:270 Оповещать об истечении срока хранения оружия посредством СМС предложил депутат Валерий Василевский 28.03.2019, 14:260 Свыше 1600 правонарушений выявлено благодаря 84 камерам видеонаблюдения в Пскове
28.03.2019, 14:260 Международный турнир по хоккею пройдет в Пскове 28.03.2019, 14:170 Восемь фактов получения взяток на общую сумму в 1,9 млн рублей выявлено в 2018 году в Псковской области 28.03.2019, 14:140 Чаще всего в прошлом году в Псковской области похищали деньги, телефоны и бытовую технику 28.03.2019, 14:120 Серию контрольных закупок алкоголя в неустановленное время проведут псковские либерал-демократы
28.03.2019, 14:110 В Псковской области стали реже убивать, но чаще грабить 28.03.2019, 14:080 147 килограммов некачественных хлебобулочных изделий изъято Роспотребнадзором из оборота в Псковской области 28.03.2019, 14:060 Количество «бытовых» преступлений в Псковской области сократилось на 7,7% 28.03.2019, 14:040 По решению Михаила Ведерникова будет учреждена региональная премия имени Кикоина за достижения в изучении физики
28.03.2019, 14:010 Каждое второе преступление в Псковской области совершается пьяными, каждый 20-й преступник - подросток 28.03.2019, 13:570 «ТВ ПсковГУ»: Зачем школьники решили стать студентами на один день? 28.03.2019, 13:501 Количество преступлений в Псковской области сокращается, а их раскрываемость растет - Юрий Инстранкин 28.03.2019, 13:480 От нательной рубахи до кокошника - в Берлине открывают выставку русского костюма, созданную в «Михайловском»
28.03.2019, 13:410 В Острове сироту обеспечили благоустроенным жильем после вмешательства прокурора 28.03.2019, 13:380 В Псковской области пресечены попытки незаконного ввоза фруктов в ручной клади 28.03.2019, 13:2818 Ульяна Михайлова об общественном резонансе вокруг строительства завода «Титан-Полимер»: Когда человек чего-то не понимает, он говорит - нет 28.03.2019, 13:218 Псковское областное Собрание выдало властям несколько рекомендаций по проекту «Титан-Полимер»
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