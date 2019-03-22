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Политика

С думой о «Титан-Полимере»

28.03.2019 09:20|ПсковКомментариев: 0

В плане 21-й сессии Псковской городской Думы значилось целых 44 пункта, но, без сомнений, наибольшее общественное внимание вызывал вопрос, как он был сформулирован в повестке дня заседания, «об экологической безопасности» завода «Титан-Полимер», который в ближайшие четыре года должны возвести под Псковом, на территории особой экономической зоны «Моглино». Тем нее менее, заведомо «скандалоёмкое» обсуждение предполагаемого строительства «Титан-Полимера» в окрестностях Пскова депутаты решили перенести на вторую половину сессии, а сначала занялись менее резонансными вопросами.

Начали с инициативы, с которой выступили депутаты Псковского областного Собрания, присвоить зеленому пятачку за церковью Козьмы и Домиана с Примостья, что на ближнем Запсковье (между улицами Труда, Волкова и Леона Поземского) наименования «Сквер Народовластия». В связи с инициативой перед коллегами из Псковской городской Думы выступил спикер регионального парламента Александр Котов. Он кратко обосновал идею присвоения нового имени скверу — в честь 25-летнего юбилея создания областного Собрания и в память о законодательных, демократических традициях древнего республиканского и губернского Пскова. Территория сквера будет облагорожена, а в ее центре появится малая архитектурная форма — вечевой колокол.

Единственный вопрос, который возник у депутатов гордумы, почему именно такое название, а не, допустим, «Вечевой сквер» или «Сквер Вече»? Александр Котов ответил, что в слове «народовластие» (русская калька с греческого термина «демократия») содержится отсылка не только в Средневековому Вече, но и к другим законодательным органам в истории Псковщины — городским Думам и Советам народных депутатов. В итоге городские парламентарии единодушно проголосовали за вариант «Сквер Народовластия». Теперь главное, чтобы реальная картина на местности не сильно отличалась от радужной картинки эскиз-проекта архитектора Владимира Шуляковского.

Довольно споро и без лишних споров депутаты утвердили положение о порядке использования официальной символики Ганзейского фестиваля, который пройдет в Пскове в июне этого года; этот вопрос важен прежде всего для коммерческих фирм и проектов, которые будут участвовать в мероприятиях Ганзы-2019. Не менее споро городские думцы решили вопрос с ликвидацией МП «Управление капитального строительства». Лишь один депутат возмутился — справедливоросс Олег Брячак, раскритиковавший деятельность УКС как яркий пример неэффективной работы городской администрации в целом: «Построить жилой дом и уйти на его строительстве в минус, причем, предприятие облечено поддержкой администрации Пскова, – это вообще ненормально. - Заявил Брячак-младший. - И теперь мы берем и это предприятие просто ликвидируем. Прошу ответственных лиц администрации Пскова, которые еще способны на какие-то решения, сделать из этой ситуации выводы».

Во время обсуждения плана благоустройства и озеленения Пскова на 2019-й год неожиданно возникла довольно сумбурная и жаркая полемика насчет сроков розыгрыша дорожных контрактов. Депутат Григорий Стороненков настаивал на том, что вопрос необходимо вынести на внеочередную сессию Думы, а не то «либо благоустроенных дворов не будет, либо они будут опять глубокой осенью».

Другие депутаты, в том числе и спикер Иван Цецерский, понимая, что поздние сроки ремонтов дорог и дворов действительно неприемлемы и портят всю картину благоустройства, искренне не понимали, зачем спешить в процедуре, и почему спокойно утвердить перечень дворов нельзя на очередной сессии? «Вам бы лишь бы проголосовать, а там трава не расти», - резюмировал глава Пскова. В итоге думцы все-таки решили дождаться решения специальной комиссии.

Наконец после перерыва, ровно в полдень, псковские думцы добрались до самого резонансного вопроса повестки дня — об экологической безопасности завода «Титан-Полимер».

Заметно волнуясь и оперируя картинками видео-презентации, перед депутатами выступил генеральный директор ООО «Псковский завод Титан-Полимер» Герман Петрушко, который попытался убедить всех собравшихся, что вреда от химзавода псковичам никакого, а только исключительно одна польза.

На картинках презентации действительно все выглядело эффектно. «Посмотрите, люди работают в белых халатах. Это мы не людей защищаем от пленки, а пленку защищаем от людей, ведь наша продукция идет в том числе в медицину, и значит, должна быть стерильна». Вся продукция завода, по словам гендиректора, экологически абсолютно чиста, и быть по-другому не может, ведь она идет на производство упаковки для пищевой промышленности, фармакологии и медицины.

Кроме того, Герман Петрушко продемонстрировал слайды аналогичных заводов, расположенных в Турции, в Германии, в Италии и других странах Европы, где производство пленки соседствует с жилыми массивами буквально в нескольких сотнях метров, и никто не опасается за свое здоровье и жизнь. «Обратите внимание, у завода на фото даже нет труб. Это потому, что в воздух нечего выбрасывать». «Я хочу успокоить всех жителей Пскова — более экологичного производства не существуют ни у нас в стране, ни мире», - подвел итог своей презентации господин Петрушко.

Вопросы, и причем весьма резонные, у депутатов, однако, возникли. В частности, депутат от «Яблока» Артур Гайдук спросил у гендиректора, почему тот скромно умолчал о токсичности сырья для производства — этиленгликоля, отравление которым смертельно.

«Вы что, думаете, кто-то будет этот этиленгликоль пить?» - парировал руководитель будущего завода.

«Дело в том, что это высокотоксичное вещество, а вы об этом ничего не сказали», - настаивал на своем депутат Гайдук.

«Эдак у нас все токсично. - Нашелся что ответить Петрушко. - Вы же используете омывающие и охлаждающие жидкости. А мы будем поставлять этиленгликоль на производство в специальных герметичных контейнерах. Вещество не будет никак соприкасаться с окружающей средой».

«Так и оружейный плутоний доставляется в специальных контейнерах», - сыронизировал Артур Гайдук.

Другой вопрос, который действительно представляется серьезным и важным, касался судьбы централизованного коллектора, в который сбрасываются стоки ОЭЗ «Моглино».

Историю проблемы весьма подробно и обстоятельно раскрыл депутат гордумы и директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. Оказывается, стоки из ОЭЗ «Моглино» идут в коллектор, который расположен на улице Западной в Пскове, и этот коллектор давно переполнен. То есть система водоотведения не рассчитана на предполагаемые объемы, и в случае какой-то аварии стоки «Титан-Полимера» могут попасть в реку Великая.

Депутат Стороненков спросил по существу: «А почему ГК «Титан» выбрал именно псковское Моглино»? Герман Петрушко, как говорится, «на голубом глазу» заверил собравшихся, что регионы чуть ли не в очереди стоят за тем, чтобы у них построили завод по производству пленок, но у Моглино — самая удачная логистика: в 250 километрах, то есть фактически рядом, находится порт, через который будет поступать сырье для производства и отгружаться готовая продукция.

Представитель КПРФ Александр Баев спросил гендиректора: «Что на данный момент происходит в Омске?», имея, видимо, в виду неблагоприятную экологическую обстановку в сибирском городе, слухи о которой доходят до псковичей.

«Ничего не происходит», - был ответ гендиректора, впрочем, затем он пояснил, что производственные мощности ГК «Титан» в Омске занимаются нефтепереработкой, а это совсем другой уровень экологической опасности, и в Пскове ничего подобного строить не будут.

Как бы в пику своим коллегам по Думе выступил единоросс Денис Иванов, который вдруг горячо поддержал гендиректора завода «Титан-Полимер»: «Я хочу пожелать вам прежде всего терпения и сказать спасибо за то, что вы выбрали наш регион. Стройте, пожалуйста!», - заявил Денис Иванов.

После чего у Дениса Иванова случилась весьма эмоциональная перепалка с эсером Олегом Брячаком. Два депутата на повышенных тонах и с явной неприязнью друг к другу выясняли, кто зарабатывает политические очки на теме строительства химзавода и неизбежно отрицательной реакции населения на это строительство. Лейтмотив спора: «Вот только учить меня не надо!». «Да, может, кто-то и зарабатывает свои политические очки на теме завода, но здесь их нет. Здесь сидят люди, которые выражают интересы псковичей. Могу сказать за всю оппозицию, - констатировал Олег Брячак - Сегодня мы видим, что население против, и наша позиция – мы с населением, мы с народом».

Коммунист Александр Баев подтвердил эту позицию двадцатью тысячами подписей граждан, собранных против строительства химзавода. Единоросс Денис Иванов тут же как бы походя усомнился в их подлинности, из-за чего опять возникла короткая, но острая перепалка между депутатами, однако в итоге думцы, отринув споры, все-таки решили принять взвешенное решение (с акцентом на расследовании ситуации с ветхим коллектором) и сошлись на том, что необходимо создать так называемый общественный наблюдательный совет по контролю за соблюдением норм экологической безопасности, как выразился Олег Брячак, «создать хоть что-то».

По задумке депутатов, выраженном в итоговой резолюции, самое активное участие в контроле над строительством должны принять члены областной и городской Общественных палат и так называемые «народные эксперты», то есть практически — все граждане, желающие самолично проконтролировать ситуацию. Как емко сформулировал яблочник Артур Гайдук: «Мы здесь, конечно, не специалисты, но и не настолько тупы, чтобы чего-то не понять».

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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27.03.2019, 14:120 Сотрудники псковского Россельхознадзора запретили ввоз более 19 тонн норвежской скумбрии 27.03.2019, 14:072 На компенсацию платежей за вывоз ТКО для многодетных семей в Псковской области выделят 6 млн рублей 27.03.2019, 14:050 Псковская гордума согласовала установку в сквере Павших борцов памятного знака малолетним узникам 27.03.2019, 14:041 В Псковском районе «РПК» планирует производить в «Моглино» биотопливо в гранулах
27.03.2019, 13:541 Прекращено уголовное дело по факту распространения предвыборных листовок псковского «Яблока» 27.03.2019, 13:493 Юрий Сорокин выступил за более тесное взаимодействие органов власти и гражданского общества 27.03.2019, 13:470 Псковские депутаты направят в Минсельхоз обращение с просьбой расширить список лиц, получающих доплату к пенсии 27.03.2019, 13:441 Олег Брячак: Катастрофически не хватает информации у горожан по поводу экологической составляющей производства «Титан-Полимера»
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