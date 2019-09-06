Политика

«Единороссы» побеждают на выборах глав в четырех районах Псковской области, «яблочники» - в двух

По предварительным данным, представители партии «Единая Россия» побеждают на выборах глав районов в четырех муниципальных образованиях Псковской области. Еще в двух районах, где в воскресенье, 8 сентября, прошли выборы глав, лидируют кандидаты от партии «Яблоко». Предварительные результаты голосования опубликованы на сайте избирательной комиссии Псковской области.

В Усвятском районе и.о. главы муниципалитета, единоросс Дмитрий Петров побеждает с результатом 92,69% (2334 голосов).

В Бежаницком районе действующий руководитель Сергей Михеев (ЕР) получил поддержку 70,85% избирателей, принявших участие в голосовании (3306 голосов).

В Дновском районе лидирует кандидат от партии «Яблоко» Михаил Шауркин - 63% (2449 голосов). Представляющая «Единую Россию» Татьяна Пахомова занимает второе место – 23,59% (917 голосов).

На выборах главы Пушкиногорского района действующий руководитель, единоросс Александр Баранов занимает первое место, получив 53,93% (1841 голос). Вторым на выборах стал кандидат от «Яблока», экс-депутат областного Собрания Аркадий Васильев 24,9% (850 голосов).

В Пустошкинском районе кандидат от «Яблока», депутат районного собрания Светлана Василькова лидирует, набрав 53,35 (1877 голосов). Кандидат от «Единой России» Иван Штылин, известный по работе на посту руководителя областного спорткомитета, набирает 36,58% (1287 голосов).

На выборах главы Новоржевского района лидирует кандидат от «Единой России», заместитель главы муниципалитета Сергей Мезенцев (46,09%, 1555 голосов). Кандидат от «Яблока», домохозяйка, депутат районного собрания Софья Пугачева, набрав 44,84% (1513 голосов), занимает второе место.

Напомним, что на довыборах депутата областного Собрания по округу №2 в Пскове побеждает «яблочник», врач скорой помощи, депутат Псковской гордумы Артур Гайдук (38,87%), опередивший единоросса, бывшего вице-губернатора Псковской области Игоря Максимова (32,02%).

Депутатом Псковской городской думы по округу №13 избрана главный врач городской поликлиники Галина Неваленная («Единая Россия»). По предварительным данным, по итогам подсчета голосов на всех избирательных участках она набрала 34,38% (613 избирателей). У ставшего вторым «яблочника» Николая Кузьмина 25,51% голосов. На третьем месте коммунист Олег Луценко — 19,52%.

Обращаем ваше внимание на то, что все приведенные результаты - предварительные.